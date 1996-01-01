Ремиксеры ждут с моря погоды

Как только среднесуточная температура воздуха во Владивостоке будет стойко держаться в районе отметки "+ 10 градусов", начнется ремонт дорожного покрытия. Вынесли урок ноябрьского аврала-2008.

Уже сегодня готовится "парад-алле" дорожной и строительной техники, авангардом которой выступают два ремиксера, вот уже на протяжении почти 10 лет обновляющие дороги Владивостока. Как удалось выяснить "ЗР", на сегодняшний день в строю и готов к работе один агрегат. Второй, по непроверенной информации, находится в ремонте и, скорее всего, к началу дорожной ремонтно-восстановительной эпопеи готов не будет.

Об этом "ЗР" сообщил информированный источник, близкий к администрации краевого центра. В остальном, пояснил "источник", дорожный ремонт будет проходить в рамках "утвержденных графиков и планов, исходя из выделенных на него средств".