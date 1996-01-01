Приватизированное 1 мая

Отметились. Владивосток стал чуть ли не рекордсменом по количеству участников первомайского действа. И город-то вроде не миллионник, а ты посмотри: стройные ряды шествовали по Светланской больше часа...

Можно даже закрыть глаза на добровольно-принудительное рекрутирование трудовых коллективов в колонны - главное, что все реально остались довольны. Те, кто постарше, откровенно соскучились по праздникам, чего уж там. Не все ж на этот мерзкий кризис и заразу свиную в телевизоры пялиться. Ну, а те, кто помладше, так и вовсе рады любой пестрой круговерти...

Не хочется в эту бочку, наполненную радостью и эйфорией, добавлять не только ложку, но даже и с пипетки капать хоть сколько-то молекул дегтя сомнений. Дескать, кто стоит за всем этим, кому выгодно, доколе и пр. Да бог с ним, все мы прекрасно понимаем, в каких реалиях живем. Организовали людям праздник, и опять же слава богу. Но, как говорится, есть нюанс. Причем глобальный.

Изначальная суть этого дня в календаре оказалась выхолощена еще в тот день, когда государство "рабочих и крестьян", возглавляемое недоучившимися юристами и возвысившейся гопотой, сделало его официальным. Как известно, нет ничего более эффективного в обуздании чего-либо, чем это самое возглавить. Вот и стал в нашей стране Первомай не днем солидарности трудящихся, а эдаким всеобщим аморфно-весенним праздником. Вот и мелькают у нас в стройных колоннах депутаты, местные олигархи, профбоссы, рабочие, студенты, как в оные времена секретари парткомов, директора заводов, передовики производства и конечно же вечные студенты...

И самое любопытное, что лозунги у всей этой разношерстной массы над головами общие. Смотрю телерепортаж. Вот транспарант с воззванием "Даешь достойную зарплату!" несет некая ухоженная дама. Камера идет немного вниз и упирается в ряд, в котором рука об руку шагают несколько депутатов, а по совместительству владельцев приморских компаний. Под лозунгом "Не допустить снижения уровня жизни населения" шагают работники теплоэнергетики, чьи квитанции с содроганием ждут все приморцы.

Но все это так, забавные издержки. Проблема гораздо глубже. Что мы сегодня видим даже в благополучной Европе на Первомай? Народ мало того, что по улицах с плакатами ходит, так еще бьет стекла и забрасывает полицию камнями. Учтите, что там более-менее эффективно действуют профсоюзы. Упасите нас высшие силы от стекло- и мордобоя, но факт налицо - труд и капитал по-прежнему находятся в некотором антагонизме. Вот, старик МАРКС со своим занудным "Капиталом" вновь в фаворе неспроста же... И Россия здесь еще какое не исключение. Ведь у нас одна из немногих стран в мире, где работающий человек может быть отнесен к экстремально бедным. Понятно, что на кризис можно списать многое, но и до него вопиющее неравноправие в доходах было налицо. Просто 1 мая для европейского и любого другого пролетариата - повод выдать на-гора концентрированную смесь претензий, а у наших трудящихся, при еще большем количестве претензий, ничего такого нет и близко. Первомай у нас, если так можно выразиться, приватизирован государством всерьез и надолго.

Но что бы вы думали? Аккурат перед Первомаем вышел очередной аналитический доклад очередных независимых экспертов из консалтинговой компании McKinsey. Опустим всю макроэкономическую лабуду. Один любопытный моментик отметим - пишут светлые экономические головы, что зарплаты у нашего трудового люда в легонькой, тяжеленькой и пр. промышленностях несусветно большие. Вот, дескать, Китай - другое дело. Тут, типа, баланс налицо. А наша страна с такими деньжищами, какие распихивают по карманам заевшиеся вконец рабочие, того и гляди по миру пойдет. Что характерно, прислушиваются наши финансовые власти к таким прогнозам. Например, КУДРИН - тот еще экономист. Мне иногда кажется, что если он найдет на улице монетку, то обязательно снесет ее в Резервный фонд. Что уж говорить о его отношении к зарплатам трудящихся.

Вам не смешно от всех этих анализов? Вот и мне тоже. И также грустно. Как-то забывают все эти исследователи, что есть в России одна особенность: что бы у нас ни происходило, результат один - повышение цен. На все. Вот и в нынешнем кризисе отметились. Поэтому и бегут наши дальневосточные пенсионеры в ту же Поднебесную. Правильно подметили эксперты - какой-никакой баланс там налицо. А нам как такого баланса добиться? Через выборы? Ну-ну... Через "независимые" профсоюзы. Ха-ха. На забастовках? Тоже прикольно - будет кого уволить. Вот и проходят первомайские колонны мимо витрин магазинов, где с того же 1 мая наверняка выставят новые ценники...