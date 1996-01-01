У таксистов "Память сердца"

"Память сердца" - городская акция с таким названием начнется в Хабаровске 6 мая в честь Дня Победы. Она проводится управлением соцзащиты населения администрации города совместно с многолетними партнерами - общественной организацией "Дело жизни" и некоммерческим благотворительным фондом "Мир искусств". Президент "Дело жизни" Андрей НИКОНОВ общественную работу совмещает с руководством хабаровской ассоциацией таксистов, и ассоциация намерена 9 мая посвятить ветеранам - каждый из них может вызвать такси по телефону 909-909, добавочный 1, и бесплатно, включая сопровождающих, совершить поездку в любую точку города. Для этого достаточно удостоверения ветерана войны.