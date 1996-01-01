Первомай шагал по ул. Муравьева-Амурского

Около 20 тысяч человек приняли участие в митинге и шествии по улицам Хабаровска, которые организовали Хабаровское краевое объединение профсоюзов, региональное отделение партии "Единая Россия" и краевое молодежное общественное движение "Мой край". На больших экранах, расположенных на центральной улице Хабаровска - Муравьева-Амурского, митинг и шествие транслировались в режиме прямого эфира, что повышало праздничное настроение. После короткого митинга была принята резолюция, в которой одобряются меры правительств РФ и края по сохранению стабильности банковской системы, поддержке значимых отраслей экономики, снижению негативного влияния кризиса на население, в первую очередь на социально не защищенные слои.