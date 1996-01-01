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На выборы пойдем переписанными
Предложение главы Центризбиркома Владимира ЧУРОВА о возможности переноса единого дня голосования с октября на декабрь 2010 года не стало неожиданностью (по действующему законодательству - это второе воскресенье октября).
О "пересечении" двух важных кампаний - Всероссийской переписи населения и выборов - говорили до этого власти на местах. В частности, в феврале, во время пребывания В.Чурова в Казани председатель Государственного Совета республики Фарид МУХАМЕТШИН напомнил, что на день выборов депутатов представительных органов муниципальных образований республики в октябре 2010 года приходится и Всероссийская перепись населения. По мнению Мухаметшина, в организации этих мероприятий, как правило, бывают задействованы одни и те же люди - актив города, района, села и что немаловажно - используются одни и те же помещения для избирательных и переписных участков. Но выборы осенью 2010 года запланированы не только в Татарстане, они должны пройти и в ряде других регионов. Кстати, в некоторых регионах уже обсуждается возможность переноса выборов 2010 года по тем или иным причинам, в том числе и связанным с предстоящей переписью. Владимир Чуров тоже решил, что лучше развести эти мероприятия во времени и пообещал в ближайшее время поставить этот вопрос перед руководством страны.
Насколько возможен перенос выборов? Как считают специалисты в области права, для переноса единого дня голосования на декабрь потребуется внести изменения в избирательное законодательство, поскольку сейчас оно позволяет сдвигать единые дни голосования, но не на два месяца, а только на неделю. В данном случае перенос выборов на неделю ничего не дает - выборы назначены на 10 октября, а перепись запланирована на 14-25 октября. И если иметь в виду загруженность людей, занимающихся подготовкой к выборам и к переписи (это десятки тысяч инструкторов и руководителей переписных участков, около 700 тысяч собственно переписчиков), то понятно, что предложенные Владимиром Чуровым сроки - более реальные.
Специалисты считают, что особой проблемы в переносе сроков выборов не будет: избирательное законодательство - одно из самых мягких в стране, изменения в него вносятся после каждой избирательной кампании. Поэтому за оставшееся время вполне возможно принять дополнения в законы, которые и позволят назначить выборы на декабрь.
Что же касается сроков проведения переписи, то ее дата не была взята с потолка. Осень - наиболее удобное время для кампании: люди уже отгуляли отпуска, студенты и школьники - на занятиях, так что можно опросить максимальное количество людей. В большинстве регионов страны климатические условия самые приемлемые для проведения переписи: еще нет распутицы, и еще не мороз. К тому же, политическая ситуация в стране стабильная, и перенос муниципальных выборов в отдельных регионах мало что изменит. Другое дело, например, Украина, где грядущие выборы 2009-2010 года (президентские и парламентские) могут в значительной степени изменить политический ландшафт. Именно поэтому перепись там передвинули на 2011 год.
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