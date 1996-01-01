www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

На выборы пойдем переписанными

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Предложение главы Центризбиркома Владимира ЧУРОВА о возможности переноса единого дня голосования с октября на декабрь 2010 года не стало неожиданностью (по действующему законодательству - это второе воскресенье октября).

О "пересечении" двух важных кампаний - Всероссийской переписи населения и выборов - говорили до этого власти на местах. В частности, в феврале, во время пребывания В.Чурова в Казани председатель Государственного Совета республики Фарид МУХАМЕТШИН напомнил, что на день выборов депутатов представительных органов муниципальных образований республики в октябре 2010 года приходится и Всероссийская перепись населения. По мнению Мухаметшина, в организации этих мероприятий, как правило, бывают задействованы одни и те же люди - актив города, района, села и что немаловажно - используются одни и те же помещения для избирательных и переписных участков. Но выборы осенью 2010 года запланированы не только в Татарстане, они должны пройти и в ряде других регионов. Кстати, в некоторых регионах уже обсуждается возможность переноса выборов 2010 года по тем или иным причинам, в том числе и связанным с предстоящей переписью. Владимир Чуров тоже решил, что лучше развести эти мероприятия во времени и пообещал в ближайшее время поставить этот вопрос перед руководством страны.

Насколько возможен перенос выборов? Как считают специалисты в области права, для переноса единого дня голосования на декабрь потребуется внести изменения в избирательное законодательство, поскольку сейчас оно позволяет сдвигать единые дни голосования, но не на два месяца, а только на неделю. В данном случае перенос выборов на неделю ничего не дает - выборы назначены на 10 октября, а перепись запланирована на 14-25 октября. И если иметь в виду загруженность людей, занимающихся подготовкой к выборам и к переписи (это десятки тысяч инструкторов и руководителей переписных участков, около 700 тысяч собственно переписчиков), то понятно, что предложенные Владимиром Чуровым сроки - более реальные.

Специалисты считают, что особой проблемы в переносе сроков выборов не будет: избирательное законодательство - одно из самых мягких в стране, изменения в него вносятся после каждой избирательной кампании. Поэтому за оставшееся время вполне возможно принять дополнения в законы, которые и позволят назначить выборы на декабрь.

Что же касается сроков проведения переписи, то ее дата не была взята с потолка. Осень - наиболее удобное время для кампании: люди уже отгуляли отпуска, студенты и школьники - на занятиях, так что можно опросить максимальное количество людей. В большинстве регионов страны климатические условия самые приемлемые для проведения переписи: еще нет распутицы, и еще не мороз. К тому же, политическая ситуация в стране стабильная, и перенос муниципальных выборов в отдельных регионах мало что изменит. Другое дело, например, Украина, где грядущие выборы 2009-2010 года (президентские и парламентские) могут в значительной степени изменить политический ландшафт. Именно поэтому перепись там передвинули на 2011 год.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru