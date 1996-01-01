Свиной грипп: Россиян спасут пофигизм и водка

Туристы, приезжающие в Россию со всех концов света, сводят на нет усилия санитарно-эпидемиологических служб, пытающихся не допустить попадания в страну свиного гриппа. К счастью, народ пока не паникует. "Россияне более склонны к пофигизму, чем к панике, и это очень хорошо - формируется правильная реакция на угрозы", - поделился своим мнением заместитель руководителя Россельхознадзора, главный ветеринарный инспектор страны Николай ВЛАСОВ.

Потенциальную опасность для людей свиной грипп представляет по нескольким причинам: "В мире давно не было пандемии гриппа, иммунный фон у населения ослаб, с той комбинации генов, которые мы имеем у этого вируса, ныне живущие люди не встречались. Поэтому если действительно штамм окажется опасным, последствия могут быть достаточно тяжелыми", - заметил Власов. Еще одной проблемой для специалистов стало отсутствие информации об источнике возникновения вируса: до сих пор не ясно, люди заразили свиней или свиньи людей.

Но есть и положительные моменты. К ним главный ветеринарный инспектор России отнес отсутствие данных о высокой патогенности вируса H1N1 и то, что 20 заболевших американцев, вовремя обратившихся к специалистам, были быстро вылечены при помощи медикаментов. Вирус не чувствителен к некоторым антивирусным препаратам, например, к Tamiflu (оселтамавир), поэтому Власов посоветовал россиянам применять более дешевый и эффективный ремантадин: "Я не знаю ни одного штамма гриппа, который был бы не чувствителен к ремантадину".

В качестве превентивных мер заместитель руководителя Россельхознадзора рекомендовал по возможности избегать больших скоплений людей, использовать марлевые повязки, отказаться от поездок в Мексику, южные штаты США и Центральную Америку, а при недомогании - немедленно обратиться к врачу. Напоследок Николай Власов, вспомнив национальную панацею от всех бед, пошутил: "Если взять кусок инфицированной свинины и вымочить его в водке в течение двух суток, то вирус погибнет, но выпить столько водки, чтобы дезинфицировать его в организме, невозможно".