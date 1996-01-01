Лозунг для Первомая

Накануне праздника Весны и Труда 1 мая сын одноклассницы - студент жаловался на деканат. Мол, мало того, что сгоняют всех на демонстрацию под страхом студенческой казни - отчисления, так еще и заставляют ломать извилины, придумывая лозунги на транспаранты...

По ее словам, дети вволю нарезвились, смакетировав на компьютере такое, о чем сегодня в приличном обществе говорят шепотом, а если громко, то в присутствии свидетелей и оперативника отдела по борьбе с экстремизмом.

"Пусть наши детки и смотрят MTV, а мордобой в Доме-2 считают эталоном человеческих отношений, но с чувством юмора и знанием политической конъюнктуры у них все в порядке!", - таково было резюме мамочки, 20 лет назад в комсомольских активистах не замеченной. Чего стоит, например, вариант лозунга поддержки отечественного автопрома: "Жми на ГАЗ - получишь ТАЗ!" или "Дальневосточник, смело вступай в ряды Приороводов!" и т.д.

Понятно, что сегодня не всякую свою идею можно вынести на суд народный, ибо уже народный суд может оценить первомайский экспромт штрафом, а то и тюремным сроком. Поэтому, придерживаясь законных рамок, мы решили выяснить, под каким лозунгом жители Приморского края провели бы Первый майский день?

Владимир Георгиевич БЕСПАЛОВ, депутат ЗС ПК:

- Даже если абстрагироваться от партийной принадлежности и работы в законодательном органе Приморья, то кроме как под лозунгом "России - правительство народного доверия!" мне трудно себя представить.

Елена, бухгалтер:

- Я не буду оригинальной, если скажу, что лозунг мой на выходные и праздничные дни остается неизменным вот уже на протяжении многих лет и зависит только от погоды: "Море, шашлык, друзья и солнце"!

Алишер (Леша) ХАМРАТОНОВ, уборщик:

- Давайте не только 1 Мая, но и каждый день жить дружно, работать и уважать друг друга!

Светлана Федоровна, инспектор группы пропаганды ГАИ:

- Как сотрудник ГАИ, женщина и мать, я бы вышла на демонстрацию с огромным кричащим транспарантом, на котором было бы написано "Родители, берегите своих детей!" Это обращение не только к тем мамам и папам, кто водит своих детей за руку, но также возит в автомобилях и на мотоциклах. Самые тяжкие последствия ДТП на дорогах происходят по причине слабого родительского внимания, а еще страшнее, когда дети гибнут, будучи пассажирами, а все от того, что мама-папа сэкономили на удерживающем устройстве или им не воспользовались!

Александр и Мария КОРБУТ:

- Даешь хорошие дороги на нашей улице! В нашем городе! В нашем крае и нашей стране!

Геннадий МИЩЕНКО, предприниматель, член ЛДПР с 1995 г.:

- Для меня самым актуальным на сегодняшний день остается лозунг, я бы сказал, девиз: "Патриоты всех стран, объединяйтесь!" Это не партийный или политический проспект - это веление времени, обусловленное состоянием окружающей среды. Думаю, именно здоровый патриотизм способен заставить обратить внимание людей, населяющих планету, на тот воздух, которым дышим, воду, которую пьем, еду, покупаемую для пропитания. Если вовремя не заняться экологией, завтра весь мир начнет войну за глоток чистой воды, кусок немодифицированного хлеба, канистру керосина.

Николай МИЛОВАНОВ:

- Я бы пошел на демонстрацию со старым, добрым лозунгом "Мир! Труд! Май!". Я считаю, что мир и труд - это вечные ценности, не теряющие своей актуальности и необходимости даже в наше смутное время.

Анатолий Анатольевич, директор производства:

- Успех любого предприятия зависит от достойной оценки любого труда. Первомай - все-таки праздник и "день солидарности", и в этот день хотелось бы быть солидарным со своими работниками в их стремлении получать достойную зарплату, радовать своим трудом наших клиентов. Поэтому лозунг будет простым "За солидарность трудящихся в их правах на достойную жизнь!" Мне, как руководителю предприятия, занимающемуся производством, хотелось бы быть услышанным властями и контролерами: не надо нам мешать, а уж тем более пытаться "руководить" из тиши высоких кабинетов. Мы своими налогами и отчислениями содержим эти "кабинеты", мы даем работу людям, кормим семьи и создаем здоровую обстановку хоть в маленькой, но частице общества.