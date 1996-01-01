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Строители официально приступили к возведению объектов саммита АТЭС-2012
На прошлой неделе Дальневосточная дирекция Росстроя получила из федерального бюджета средства на переселение местных жителей. Между тем резко обострилась борьба за оставшуюся часть островной территории, которую Минобороны не хочет никому отдавать, а намерено самостоятельно продавать через специально созданную структуру.
Празднично-деловой атмосфере начала строительства способствовала даже природа. Высокопоставленных гостей и журналистов встретило приветливое и по-весеннему теплое солнышко. Царили радость и дружелюбие. Замминистра регионального развития РФ Николай АШЛАПОВ энергично тряс руку и поздравлял ректора ДВГУ Владимира КУРИЛОВА, который отвечал взаимностью.
А глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ пришел на выручку корреспонденту ИА "Восток-Медиа" Ольге КУСКОВОЙ. Мэр галантно подержал ее диктофон перед ораторами, пока журналистка делала фотоснимки, бегая вокруг. Видимо, ему так понравилась быть журналистом, что он отправился в поездку по острову вместе с представителями СМИ. Не на джипе, как остальные высокопоставленные гости, а на единственном продукте отечественного автопроизводства, в автобусе, несущемся по ухабам островных дорог, глава администрации Владивостока наравне со всеми глотал густую пыль, поднимавшуюся снизу плотным облаком.
Хотя строители и приступили к работе на Русском, но пока на острове растущих вверх объектов не видно.
- На подготовительном этапе строительства будут выполнены работы по прокладке временных дорог, устройству бытовых городков и прокладке инженерных коммуникаций. Также будут расчищены площадки под фундаменты гостиницы и учебных корпусов, - пояснил Николай Ашлапов.
Впрочем, до возведения зданий осталось ждать не долго. Первый камень будет заложен на торжественной церемонии уже в июле.
- Через два года, пять месяцев и три дня университет будет введен в строй, - заверил Николай Ашлапов.
В первую очередь строители хотят запустить грузовой причал, который позволит работать без использования старого пассажирского пирса. Строительство грузового причала на острове ведет "Спецфундаментстрой" из Геленджика. Всего будет пять основных причалов с пятью портовыми кранами, которые по плану смонтируют в сентябре-октябре 2009 г. Кроме того, возведут выносной пирс для перегрузки ГСМ и воды, а также два дополнительных причала под разгрузку паромов и барж. В результате Русский сможет перерабатывать около 4,5 млн тонн грузов в год, что сравнимо с объемами Владивостокского морского торгового порта.
В числе первоочередных забот - энергообъекты. Для них в США закупят дизельно-газовые станции "Опра" и "Кавасаки". В России такое оборудование никто не делает. Станции смогут на первом этапе работать на дизельном топливе, а с подводом в 2011 г. газа на остров легко перейдут на голубое топливо. Уже 19 мая строители начнут монтаж ТЭЦ "Северная" мощностью 2 мегаватта и по плану сдадут ее 6 июля. Еще одну ТЭЦ - "Центральную" - производительностью в 8 мегаватт завершат до 5 октября 2009 г. Остальные энергообъекты будут строить в 2010 г. и доведут общую мощность до 62 мегаватт.
В середине мая строители начнут подготовку к возведению океанариума и реконструкцию аэропорта Владивосток.
Участники проекта рассчитывают получить заключение экспертизы на проект ДВФУ в течение одного-трех месяцев. Впрочем, отсутствие документа вскоре уже не сможет мешать строителям.
- Мы сумели включить необходимые положения в "Закон об АТЭС", недавно принятый Госдумой в третьем чтении, - сообщил "ЗР" Арас АГАЛАРОВ, президент "Крокуса", который, как ожидается, станет генеральным подрядчиком стройки.
Миллиардер-строитель уже в третий раз прилетает во Владивосток. Его давно привлекли к участию в проекте, но вначале в качестве эксперта. Теперь же он возьмется за возведение шедевра мирового уровня. Во всяком случаем, Арас Агаларов пообещал сделать таковым будущий ДВФУ.
- Нужно, чтобы гости были шокированы увиденным. Еще не знаю как, но, поверьте, придумаем, чем их поразить, - заверил Арас Агаларов.
Миллиардер вел себя непринужденно. Легко шел на разговор с журналистами. Он рассказал, что имеет два высших образования - техническое и финансовое. Но почему-то отказался пояснить, откуда у него широкие познания в ботанике. Оказывается, название своей строительной империи - "Крокус" - он выбрал лично по названию цветка, у которого очень дорогая пыльца. Он так и не раскрыл загадку - каким образом намерен возвести шикарные хоромы и полностью их оборудовать всем необходимым всего за $2,5 тыс. за кв. м. Тем более что хочет многое, например цемент и песок, везти морем с запада страны и лишь щебень готов брать из местных карьеров. "Крокус", похоже, намерен полагаться исключительно на собственные силы. Успокаивает то, что он уже вполне успешно справлялся с объектами подобного масштаба. И для него дело чести и престижа справиться со строительством ДВФУ.
- Это будет уникальное сооружение. Строители и проектировщики, прежде чем подходить к решению, изучили кампусы лучших университетов мира. Мы выбрали тот вариант, который представляется нам наиболее подходящим. Ясно одно: это будет кампус на уровне лучших мировых стандартов, - сказал Владимир Курилов. - Думаю, Дальневосточный федеральный университет, как передовой научно-образовательный комплекс, станет точкой роста российского Дальнего Востока.
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