Пограничное управление ФСБ России дает точное расписание

В связи с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы меняется режим работы автомобильных пунктов пропуска через российско-китайскую государственную границу, сообщает пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

В пункте пропуска "Марково" с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая будут выходными днями. В пункте пропуска "Турий Рог" дни с 1 по 3 мая, а также 9 и 10 мая будут выходными. В пункте пропуска "Полтавка" на грузовом направлении 1, 3, 9 и 10 мая будут выходными. Не будет работать грузовое направление в пункте пропуска "Пограничный" с 1 по 3 мая и 9, 10 мая. В пункте пропуска "Краскино" 1, 3 и 10 мая - выходные дни. 9 мая данный пункт пропуска будет работать только по пропуску пассажиров и транспортных средств, следующих по транзитной линии Сокчо-Зарубино-Краскино-Хуньчунь, сообщает PrimaMedia.