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Приморских студентов загоняют на демонстрации под угрозой отчисления
Любопытной информацией поделились наши слухмейкеры из числа студентов. Оказывается, что сразу в нескольких вузах Владивостока идет тотальная подготовка к предстоящим демонстрациям на Первомай и День Победы.
Тотальность заключается в том, что вузам спущены подушевые планы, согласно которым они должны выставить определенное число "демонстрантов". Планы жесткие, поэтому студентов младших курсов заставляют подписывать специальные заявления. В одних говорится о том, что, если студент не явится на демонстрацию, то не будет допущен к сессии и отрабатывать "грех" придется на таких же добровольных суббутниках, в других - что альма-матер за неявку на акцию попросту без зазрения совести избавится от политически несознательного студента. Более того, в ряде вузов студентов за свой счет заставляют изготовить наглядную агитацию в виде плакатов. Лозунги также утверждены и спущены сверху. Понятное дело, что, несмотря на кризис, рост безработицы, цен и прочие неприятности, лозунги политически выдержаны и оптимистичны.
Студенты-политологи (очевидно, как наиболее продвинутые по части гражданских свобод) одного из вузов попытались оспорить сие действо. Однако руководство вуза откровенно призналось, что оно лишь выполняет распоряжение "вышестоящего начальства". Не желая светиться, студенты также прозондировали почву в прокуратуре, однако добрые дяди посоветовали не усугублять ситуацию, поскольку "толку все равно не будет". Один знакомый следователь даже откровенно признался, что и его начальство носит партбилеты и "по-любому, будет выполнять установки сверху".
Студент-политолог, который попросил не называть свою фамилию, сообщил редакции, что его особенно оскорбляет "загон" студентов на демонстрацию в День Победы. "Этот праздник для нашей семьи святой, я мы и так собрались идти почтить память погибших. А теперь выходит, что меня, как какого-то недоумка заставляют сделать это под угрозой оргвыводов. Обидно и оскорбительно...".
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