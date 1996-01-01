www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Приморских студентов загоняют на демонстрации под угрозой отчисления

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Любопытной информацией поделились наши слухмейкеры из числа студентов. Оказывается, что сразу в нескольких вузах Владивостока идет тотальная подготовка к предстоящим демонстрациям на Первомай и День Победы.

Тотальность заключается в том, что вузам спущены подушевые планы, согласно которым они должны выставить определенное число "демонстрантов". Планы жесткие, поэтому студентов младших курсов заставляют подписывать специальные заявления. В одних говорится о том, что, если студент не явится на демонстрацию, то не будет допущен к сессии и отрабатывать "грех" придется на таких же добровольных суббутниках, в других - что альма-матер за неявку на акцию попросту без зазрения совести избавится от политически несознательного студента. Более того, в ряде вузов студентов за свой счет заставляют изготовить наглядную агитацию в виде плакатов. Лозунги также утверждены и спущены сверху. Понятное дело, что, несмотря на кризис, рост безработицы, цен и прочие неприятности, лозунги политически выдержаны и оптимистичны.

Студенты-политологи (очевидно, как наиболее продвинутые по части гражданских свобод) одного из вузов попытались оспорить сие действо. Однако руководство вуза откровенно призналось, что оно лишь выполняет распоряжение "вышестоящего начальства". Не желая светиться, студенты также прозондировали почву в прокуратуре, однако добрые дяди посоветовали не усугублять ситуацию, поскольку "толку все равно не будет". Один знакомый следователь даже откровенно признался, что и его начальство носит партбилеты и "по-любому, будет выполнять установки сверху".

Студент-политолог, который попросил не называть свою фамилию, сообщил редакции, что его особенно оскорбляет "загон" студентов на демонстрацию в День Победы. "Этот праздник для нашей семьи святой, я мы и так собрались идти почтить память погибших. А теперь выходит, что меня, как какого-то недоумка заставляют сделать это под угрозой оргвыводов. Обидно и оскорбительно...".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru