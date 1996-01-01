В Приморье сформирован первый "атэсный" студотряд

На прошедшей неделе в гуманитарном корпусе ДВГУ прошел набор в строительный студенческий отряд, который будет работать этим летом на объектах Саммита АТЭС и Дальневосточного Федерального университета на острове Русский. Студентам Владивостока дан реальный шанс поучаствовать в судьбе нашего города и получить за это вполне достойную заработную плату.

Всего в стройотряды планируется набрать 100 человек из разных университетов города, большую часть из них займут студенты ДВГУ (60 человек). Предпочтение преимущественно будет отдаваться юношам, но это вовсе не говорит о том, что девушкам на стройке не будет места. В течение строительства объектов саммита студенты будут проживать вместе в специально созданном городке. ДВГУ гарантирует студентам ежемесячный заработок от 15 до 20 тыс. руб.