Акция протеста против ЕГЭ прошла в Хабаровске

Акция протеста против введения обязательного Единого государственного экзамена (ЕГЭ) прошла 26 апреля в Хабаровске. Акция собрала и тех, кто против сокращения вузов и бюджетных мест для получения высшего образования. Ее участники выступили в защиту выпускников, которым обещаны справки вместо аттестата (хабаровчане их называют не иначе как "волчьими билетами"). Подобные акции 24-26 апреля прошли по всей России.