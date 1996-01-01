Весь покрыт студентами, абсолютно весь...

Межведомственная рабочая группа (МРГ) при Президенте России по реализации приоритетных национальных проектов 6 мая планирует утвердить перечень программных мероприятий по Дальневосточному федеральному университету (ДВФУ). Об этом и многих других ранее неизвестных деталях проекта в эксклюзивном интервью "ЗР" сообщил Игорь СОППА, проректор ДВГУ, на базе которого создается ДВФУ.

Напомним, основные параметры проекта Дальневосточного федерального университета на острове "Русский" во Владивостоке в целом определены распоряжением правительства Российской Федерации 26 ноября 2008 г. Документы по строительству первой очереди университета сейчас проходят госэкспертизу.

Ее заключение строители надеются получить к середине мая. Практически сразу они смогут приступить к прокладке инженерной инфраструктуры - воды, канализации, линий электропередач, установке фундамента корпусов… На острове уже трудятся около 900 человек и более 80 единиц техники. И это только начало…

Возведение самого университета правительство намерено доверить фирме "Крокус". Решение еще не оформлено юридически, но фактически уже принято. Об этом стало известно по итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания координационного совета при Минрегионе. Единоличный владелец группы "Крокус" и ее президент Арас АГАЛАРОВ вначале выступал в роли консультанта по проекту ДВФУ, а затем предложил цену ниже планируемой чиновниками, чем и склонил их на свою сторону.

По расчетам специалистов 1 кв. м. ДВФУ обойдется в $2,5 тыс. Всего на строительство объектов первой очереди университета без учета инфраструктуры федеральный бюджет выделяет 41 млрд 670 млн руб. На эти средства менее чем за три года необходимо возвести до 200 тыс. кв. м. учебных площадей и более 240 тыс. кв. м. для проживания студентов и преподавателей. Архитектурно-планировочное решение всего комплекса разработал ОАО "Гипрогор", который привязал ансамбль к местности и вписал его в существующий ландшафт. Проект зданий подготовило ЦНИИЭП "Жилище".

Первая очередь будущего университета предполагает строительство к лету 2012 г. двух корпусов. Площадь одного здания составит 40 тыс. кв. м. В нем расположится Естественнонаучный корпус ДВФУ. Во время саммита в нем будет работать международный пресс-центр.

Во втором здании первой очереди на площади в 85 тыс. кв. м. разместится Гуманитарный учебный корпус. Для саммита он станет международным конференц-центром, и именно в нем пройдут основные мероприятия АТЭС-2012.

Гостиничный комплекс саммита предполагается разделить на два участка. "Северный" по проекту составят восемь корпусов расположенные амфитеатром в две линии на 4 тыс. номеров, в том числе 30 номеров VIP-класса. "Южный" будет состоять из выстроившихся в одну линию трех корпусов на 1,5 тыс. мест.

По окончании саммита строители перепрофилируют гостиницы в общежития для студентов и квартиры для преподавателей. Проектировщики предусмотрели такие возможности. Строители заранее проложат коммуникации для будущих санузлов и т.д. Поэтому в гостиничных номерах для VIP-персон площадью около 250 м. кв. достаточно будет поставить стены, и получатся несколько комфортабельных квартир для профессоров. Для них отводятся пять корпусов. Впрочем, преподаватели, если захотят, смогут жить и на материке, а с утра по мосту добираться на работу. Расстояние от корпуса ДВГУ на ул. Суханова до будущих корпусов ДВФУ всего 5,5 км.

Кроме того, строители обустроят ландшафтно-парковую зону, которая раскинется на 53,9 га. На ее территории расположатся места для отдыха и занятий спортом.

Участники проекта в рамках первой очереди университета хотят построить один из объектов второй очереди - Финансово-экономический корпус площадью 75 тыс. кв. м., где будут Институт менеджмента и бизнеса, Бизнес-школа, Институт физкультуры и спорта.

Строители должны будут провести перепрофилирование зданий в течение нескольких месяцев после саммита АТЭС-2012.

- Мы рассматриваем возможность приступить к занятиям на Русском уже с 1 января 2013 г., с так называемого "четного семестра", - сообщил "ЗР" Игорь Соппа, - Учиться на острове смогут до 12,5 тыс. студентов. Окончательные цифры еще уточняются и станут известны после заключения госэкспертизы.

Специалисты еще решают проблему питания студентов. Ведь если на материковой части Владивостока студенту достаточно выйти на улицу, чтобы поесть или приобрести продукты, то на острове такой возможности не будет. Рассматриваются два варианта - организовать полноценное питание для всех в студенческой столовой или обеспечить торговлю продуктами, чтобы студенты могли готовить себе самостоятельно в общежитии.

Комнаты для студентов кроме спальных мест будут также оборудованы всем необходимым для учебы. Это как минимум, за который студент будет платить в соответствии с законодательством не более 5% от стипендии. Материально обеспеченные студенты смогут поселиться в более комфортабельных условиях - комнатах, оборудованных холодильниками, телевизорами и СВЧ-печами. Но, естественно, за дополнительную плату.

Весь комплекс зданий разместится на берегу бухты Аякс. Расстояние между крайними точками составит примерно 4 км. В общем-то, не далеко и добраться в любую точку можно будет пешком. Но для удобства передвижения университет приобретет автобусы. Сейчас обсуждаются два варианта - обычные 20-местные автобусы и 12-местные, оснащенные экологически чистыми электродвигателями.

Но это лишь первая очередь. По плану к 2025 г. когда строители завершат вторую очередь, в университетском городке на Русском будут учиться и работать около 100 тыс. человек. ДВФУ по замыслу должен стать одним из самых престижных и современных вузов мира, которым сможет гордиться не только Приморье, но и вся Россия. Фактически проект ДВФУ уже уникален. Ведь он станет первым в мире университетом, расположенным на острове в черте города.