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Чудеса Приморского края показали на фотографиях
В рамках конкурса 7 чудес Приморского края в музеи имени Арсеньева открылась одноименная фотовыставка. Ее посетители могут насладиться живописными местами Приморского края, которые запечатлены на фотографиях автора выставки Игоря Анучина.
Конкурс 7 чудес Приморского края проводится с 2008 года и будет длиться до 2010. На фотографиях можно увидеть природные и исторические достопримечательности Хасанского, Надеждинского, Шкотовского, Партизанского и многих других районов нашего края. Сами районы подают заявки на участие в конкурсе, предлагая какие-либо объекты. Совершается множество автопробегов по различным районам, в ходе которых и фиксируются на пленку фотокамеры "чудеса" края. Во время этих автопробегов используются не только автомобили, но и катера и даже самолеты, так как некоторые объекты не всегда доступны для посещения именно на колесах или пешком. Еще одним важным моментом является то, что некоторые места, исторические памятники находятся в плачевном состоянии и запечатлеть их в выгодном и приятном для глаза ракурсе очень сложно, хотя они и представляют историческую или культурную значимость.
Сейчас заявки подали 24 района Приморского края. Среди них Владивостока нет, хотя эта часть и представляет для выставок интерес.
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