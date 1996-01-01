Чудеса Приморского края показали на фотографиях

В рамках конкурса 7 чудес Приморского края в музеи имени Арсеньева открылась одноименная фотовыставка. Ее посетители могут насладиться живописными местами Приморского края, которые запечатлены на фотографиях автора выставки Игоря Анучина.

Конкурс 7 чудес Приморского края проводится с 2008 года и будет длиться до 2010. На фотографиях можно увидеть природные и исторические достопримечательности Хасанского, Надеждинского, Шкотовского, Партизанского и многих других районов нашего края. Сами районы подают заявки на участие в конкурсе, предлагая какие-либо объекты. Совершается множество автопробегов по различным районам, в ходе которых и фиксируются на пленку фотокамеры "чудеса" края. Во время этих автопробегов используются не только автомобили, но и катера и даже самолеты, так как некоторые объекты не всегда доступны для посещения именно на колесах или пешком. Еще одним важным моментом является то, что некоторые места, исторические памятники находятся в плачевном состоянии и запечатлеть их в выгодном и приятном для глаза ракурсе очень сложно, хотя они и представляют историческую или культурную значимость.

Сейчас заявки подали 24 района Приморского края. Среди них Владивостока нет, хотя эта часть и представляет для выставок интерес.