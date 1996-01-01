Владивостокцев "витаминизировали"

В прошлую субботу в 15:30 на центральной площади прошла акция "Весенняя Витаминизация", которая послужила открытием "Недели добра" во Владивостоке.

Более пятидесяти добровольцев приняли участие в данном мероприятии, которое продлилось около 40 минут. Это ребята из ВМОО "Корпус Волонтеров". Команды пускали мыльные пузыри, рисовали мелками на асфальте, раздавали шарики прохожим, а также ели морковку, крича при этом "Мы витаминизировались!"

По словам одного из организаторов, Татьяны Сахуты, это было очень яркое, запоминающееся событие, которое помогает поддерживать здоровый образ жизни и сохранять позитивный настрой.

В нашем городе "Весенняя неделя добра" стала традицией, так как проходит уже восьмой раз подряд.