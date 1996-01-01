Как помочь бездомным детям?

В этом материале речь пойдет о детских домах и их посетителях - носителях материальной и иногда моральной поддержки для детей. В первую очередь надо сказать, что любая форма помощи, любая попытка что-то сделать говорит о неравнодушии к проблеме. Я придерживаюсь того мнения, что разные люди имеют право на совершенно разные точки зрения н6а мир: от активной гражданской позиции до девиза "моя хата с краю". И каждый при этом по-своему прав. Тем не менее, воздаю должное в первую очередь людям активным и неравнодушным: они делают мир ярче и разнообразнее, они дают окружающим возможность выбора деятельности по душе. Но все ли активные люди одинаковы? Вот в чем вопрос. И приносит ли их активная деятельность пользу? Ну хоть бы тем же бездомным детям?

На своем веку я была членом нескольких организаций, занимающихся поездками по детским домам, и имела возможность сравнить их подходы к вопросу. Во всех случаях общая часть состоит в сборе гуманитарной помощи: чаще всего игрушек и одежды. Затем продумывается некая программа преподнесения подарков. Часто поездки в детские дома приурочиваются к праздникам, например на Новый год, поэтому выдачу подарков удобно сопровождать небольшим спектаклем. Бывает, спектакль не удается, контакт с детьми не найден. Я слышала однажды потрясающий отчет о поездке в детдом: "Съездили, выступили. Детям не понравилось, нам тоже. Но в целом съездили хорошо". Зачем такие люди вообще этим занимаются? Для отчетности. Здесь нужно упомянуть о массе социальных благ, выраженных в стипендиях и грантах, ждущих социально активных студентов. Да и просто по-человечески бренд "Благотворительность" открывает многие двери. На кого не произведет положительного впечатления характеристика "он ездит в детские дома"? К сожалению, недобросовестные люди напропалую пользуются этой маркой.

Тем не менее, есть настоящие энтузиасты - люди, действительно желающие помочь детям, неравнодушных к их судьбе. Студенческие организации, которые ездят в детдома, часто состоят из бывших или действующих вожатых - людей, которых ночью разбуди, и они быстро сделают очень неплохой спектакль. Обычно в детских домах это проходит весело, неназойливо и очень приятно. Я вообще считаю эту форму одной из самых эффективных для поднятия детям настроения, создания атмосферы праздника. Но, к сожалению, только для этих целей она и пригодна. Здесь невозможно говорить о долговременном воздействии, включении социальной группы, находящейся на периферии общества, в полноценные общественные отношения.

Действительно, проблема детдомовских детей значительно глубже, чем просто нехватка игрушек и внимания. Более того, внимание им оказывается постоянно и отчасти даже портит их. Дело в том, что периодические приезды благотворителей, в основном на Новый год и День защиты детей, подарки и пожертвования рождают и укрепляют в детях потребительскую позицию: "Да, мы несчастные бедные дети, помогайте нам, дарите нам, заботьтесь о нас!" Это не способствует выработке у детей самостоятельности, ответственности за свои поступки, за свою жизнь. А ведь когда вырастут - никто им помогать не будет. По моему глубокому убеждению, именно потребительская позиция мешает большей части детдомовцев найти свое место в жизни. Ведь после окончания пребывания в детском доме устраивают жизнь только те, кто четко понимает: сам не сделаешь - никто не сделает. И в этом случае, для полноценного включения детдомовцев в общество, благотворительность, простите, только мешает.

Были в моем опыте и другие, более серьезные попытки помочь детям. Разрабатывалась специальная тренинговая программа по включению детдомовцев в социальные отношения. Задания и упражнения призваны были отработать умение слушать и слышать друг друга, нести ответственность за свои слова и поступки и пр. При том, что мне очень импонирует подобный подход, вынуждена констатировать малое включение детей в тренинг. Проще говоря, большинство детей просто терпеливо ждало, пока все это закончится, и, наконец, дадут подарки. Одна девочка просто повисла у меня на руке и запричитала: "Дайте мне игрушку - у меня мамы нет!" Вот и проявление потребительской позиции по отношению к миру: торговаться отсутствием мамы за игрушку - это сильно. Отвечая на вопрос, почему тренинг не имел достаточного воздействия, можно назвать недостаточную продуманность, несовпадение разыгрываемых ситуаций с близкими детям реалиям. Например, как решение ситуации: "ты идешь на концерт популярного исполнителя, и вдруг понимаешь, что забыл билет дома. Возвращаться домой уже поздно. Что ты будешь делать?", практически все предлагали вариант: "Куплю на входе новый билет". Дети не ходят на концерты и не знают, что среднему школьнику или студенту, скорее всего, не хватило бы денег на второй билет, не говоря уже о том, что возможно все билеты уже проданы. Поэтому дети скорее не продумывали, а придумывали решения вопросов, не рассматривая заданные ситуации как возможные для себя. Рискну утверждать, что, при более тщательной проработке, этот способ является на сегодня наиболее продуктивным для решения поставленной проблемы: включения детей в контекст социальных отношений.

Что я точно могу сказать о детдомовских детях - с ними очень тяжело. Среди них, как и среди всяких детей, есть плохие и хорошие, умные и не очень… Но все они как один требуют внимания, искренней заботы, желания помочь. Они сами не знают, что им нужно в жизни - а знаем ли мы? В любом случае, забота о детях требует полной самоотдачи. Некоторым, поверьте, это не нужно вовсе, но для кого-то могло бы стать решением личных проблем, вплоть до выхода из депрессии. Если вы чувствуете в себе необходимость о ком-то заботиться - подумайте об этом варианте, но помните, что к помощи нужно подходить крайне ответственно, чтобы не навредить.