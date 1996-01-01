Finam
LentaInformNews
Впиши себя в историю города
22-го апреля в гуманитарном корпусе ДВГУ прошел набор в строительный студенческий отряд, который будет работать этим летом на объектах Саммита АТЭС и Дальневосточного Федерального университета на острове Русский.
Студентам Владивостока дан реальный шанс поучаствовать в судьбе нашего города и получить за это вполне приличную заработную плату. Всего в стройотряды планируется набрать 100 человек из разных университетов города, большую часть из них займут студенты ДВГУ (60 человек). Предпочтение преимущественно будет отдаваться юношам, но это вовсе не говорит о том, что девушкам на стройке не будет места. В течение строительства объектов Саммита студенты будут проживать вместе в специально созданном стройгородке. С местом его расположения пока не определились. Вероятнее всего будет выделена специальная территория на полуострове Чуркин. На протяжение 12 часового рабочего дня строителям будет предоставлено питание. Студенты пройдут медицинское обследование, по результатам которого будут зачислены в стройотряды. Кроме того, попасть туда смогут только совершеннолетние девушки и юноши. ДВГУ гарантирует студентам официальное трудоустройство и ежемесячный заработок от 15 до 20 тысяч рублей.
Новости тематики
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
Новости раздела
- Чемодан - вокзал - хоть куда
- Улица Дальнего Востока открылась на набережной бухты Аякс
- Природному парку "Ленские столбы" повысили статус
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"
- Немецкие СМИ связали военные учения "Восток-2018" и ВЭФ во Владивостоке
- Филиалы федеральных университетов откроют на Дальнем Востоке
- Tele2 выяснила музыкальные предпочтения клиентов
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- Интриги водопроводного двора
- На Камчатке прошел фестиваль дикоросов "Там, где растёт кутагарник"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- Дарькин развеселил рыбаков
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев