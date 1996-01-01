Впиши себя в историю города

22-го апреля в гуманитарном корпусе ДВГУ прошел набор в строительный студенческий отряд, который будет работать этим летом на объектах Саммита АТЭС и Дальневосточного Федерального университета на острове Русский.

Студентам Владивостока дан реальный шанс поучаствовать в судьбе нашего города и получить за это вполне приличную заработную плату. Всего в стройотряды планируется набрать 100 человек из разных университетов города, большую часть из них займут студенты ДВГУ (60 человек). Предпочтение преимущественно будет отдаваться юношам, но это вовсе не говорит о том, что девушкам на стройке не будет места. В течение строительства объектов Саммита студенты будут проживать вместе в специально созданном стройгородке. С местом его расположения пока не определились. Вероятнее всего будет выделена специальная территория на полуострове Чуркин. На протяжение 12 часового рабочего дня строителям будет предоставлено питание. Студенты пройдут медицинское обследование, по результатам которого будут зачислены в стройотряды. Кроме того, попасть туда смогут только совершеннолетние девушки и юноши. ДВГУ гарантирует студентам официальное трудоустройство и ежемесячный заработок от 15 до 20 тысяч рублей.