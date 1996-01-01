www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.2 р. 100 JPY: 56.94 р.
EUR: 74.13 р. 10 CNY: 93.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Вирусы ловят на границе

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Случай, произошедший в поезде "Благовещенск-Москва" с гражданкой КНР очень обеспокоил медиков. Незамедлительно были приняты меры по предотвращению распространения энтеровирусной инфекции (ЭВИ), которая, по подозрениям специалистов, и была причиной летального исхода.

В настоящее время, как сообщает Роспотребнадзор по Приморскому краю, ситуация находится под контролем, опасной инфекции у погибшей не обнаружено и пассажиры злополучного поезда "Благовещенск-Москва" отправлены до своего пункта назначения.

Но этот случай вызвал усиление санитарного контроля на российско-китайской границе. Начальникам территориальных отделов в Уссурийске, Находке, Партизанске, Дальнегорске, Спаске-Дальнем и Лесозаводске, а также начальнику отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территорий управления Роспотребнадзора по приморскому краю теперь необходимо усилить контроль над грузоперевозками из восточных провинций КНР, следить за состоянием здоровья прибывающих лиц, контролировать наличие у руководителей туристических групп справок о прохождении инструктажа о профилактике опасных заболеваний. Районы с наиболее напряженной эпидемической обстановкой признаны провинции Хэнань и Шаньдун. По словам медиков, наиболее подвержены ЭВИ дети, так что контроль над состоянием их здоровья будет уделено еще большее внимание при прохождении границ. С января 2009 года в КНР зарегистрирован подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Остается надеяться, что новые меры безопасности помогут предотвратить распространение этого опасного заболевания в нашей стране.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru