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Вирусы ловят на границе
Случай, произошедший в поезде "Благовещенск-Москва" с гражданкой КНР очень обеспокоил медиков. Незамедлительно были приняты меры по предотвращению распространения энтеровирусной инфекции (ЭВИ), которая, по подозрениям специалистов, и была причиной летального исхода.
В настоящее время, как сообщает Роспотребнадзор по Приморскому краю, ситуация находится под контролем, опасной инфекции у погибшей не обнаружено и пассажиры злополучного поезда "Благовещенск-Москва" отправлены до своего пункта назначения.
Но этот случай вызвал усиление санитарного контроля на российско-китайской границе. Начальникам территориальных отделов в Уссурийске, Находке, Партизанске, Дальнегорске, Спаске-Дальнем и Лесозаводске, а также начальнику отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территорий управления Роспотребнадзора по приморскому краю теперь необходимо усилить контроль над грузоперевозками из восточных провинций КНР, следить за состоянием здоровья прибывающих лиц, контролировать наличие у руководителей туристических групп справок о прохождении инструктажа о профилактике опасных заболеваний. Районы с наиболее напряженной эпидемической обстановкой признаны провинции Хэнань и Шаньдун. По словам медиков, наиболее подвержены ЭВИ дети, так что контроль над состоянием их здоровья будет уделено еще большее внимание при прохождении границ. С января 2009 года в КНР зарегистрирован подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Остается надеяться, что новые меры безопасности помогут предотвратить распространение этого опасного заболевания в нашей стране.
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