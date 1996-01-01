Кризис студентам не помеха

Прохождение практики - всегда неотъемлемая часть обучения, и не важно какого рода (в специальном учебном заведении или самостоятельное) это обучение. Возможность применить свои знания и реализовать их всегда помогает еще лучше усвоить что-либо новое. Однако, студенческая практика имеет не только обобщающий и закрепляющий знания характер, но и оказывает значительное влияние на успеваемость и даже на возможность остаться в учебном заведении.

Сам процесс прохождения практики студентами вузов воспринимается по-разному: многих это увлекает, захватывает, позволяет реализовать полностью свои знания и возможности, для кого-то - это просто потраченное впустую, скучно проведенное время летом, а для некоторых это отличная возможность делать уже первые шаги навстречу своей карьере. Но в условиях такой сложной экономической ситуации, когда и люди с законченным высшим образованием, с опытом работы остаются безработными, то, казалось бы, куда уж студентам направить свои знания. На самом деле не все так просто, ведь с наступлением кризиса практику никто не отменял, а значит, есть пути и возможности ее прохождения.

Например, в Педагогическом колледже инженерно-экономического института Дальневосточного Государственного Технического Института есть договоры с детскими оздоровительными базами, лагерями и школами, где колледже летом отрабатывают свои навыки. В самом ДВГТУ сложнее - студенты сами ищут себе места практик, а университет лишь занимается оформлением документов.

Тихоокеанский Государственный Экономический Университет сам направляет своих учащихся в места прохождения практик, причем студентам, которые учатся на "отлично" в качестве поощрения предоставляются места более перспективные. Но университет не исключает возможности поиска вакансии самому студенту.

В Дальневосточном Государственном Университете есть различные варианты поиска себе места летней практики. Студенты факультета Издательского Дела и Редактирования работают летом при издательстве ДВГУ. Как выяснилось, проблем здесь не - возникает, ведь издательскому комплексу всегда требуются помощники. Учащиеся факультета романских языков также не остаются на улице - свои навыки перевода они отрабатывают в Фундаментальной Библиотеке ДВГУ, тем самым не только отрабатывая положенную практику, но и помогая самой библиотеке. У факультета Истории и Философии также есть заключенные договоры с различными музеями, предприятиями и компаниями, которые позволяют студенту без особых беспокойств и переживаний насладиться после окончания каждого учебного года либо археологическими раскопками в районах города и края, либо работой в архивах, музеях, а также преподаванием у младших курсов. Огромный выбор предоставляется студентам Международного Туризма и Гостеприимства ДВГУ: здесь заключается договоры с более тремястами предприятиями, есть также зарубежные практики. Туристические фирмы сами посылают запросы, число которых никак не сокращается.

Общие положения устройства практики и наиболее интересные моменты работы Отдела трудоустройства и организации практик студентов учебно-методического управления ДВГУ рассказала начальник этого отдела Попова Галина Геннадьевна:

"По положению практики студентов направляют учебные подразделения (кафедры, деканаты), через нас проходит вся документация. К нам обращаются иногда ребята в порядке личной инициативы, когда им хочется найти какое-нибудь более интересное место работы, либо хотят пройти практику на каком-то конкретном предприятии. Тогда мы уже смотрим, что мы можем предложить, есть ли у нас связи с этим предприятием.

Работодатели говорят о том, что направление студентов на практику является одним из наиболее эффективных способов взаимодействия для обеих сторон, т.к. для работодателя во-первых, это способ решить какие-то производственные задачи, а ,во-вторых, это дает возможность работодателю присмотреться к ребятам и, возможно, затем взять на свободные рабочие места".

В большинстве своем экономический кризис не повлиял на устройство практик студентов, нельзя сказать, что практика оказалась чем-то непосильным, лишь было желание.

"Безусловно, количество предложений работодателей снизилось, а количество ребят, обратившихся к нам возросло. К нам сейчас даже стали обращаться выпускники предыдущих лет. Трудности, конечно есть, но нельзя сказать, что сократилось число желающих принимать на практику и число проходящих практику,"- прокомментировала Галина Геннадьевна.

Таким образом, кризис учебе и практике не помеха, лишь бы было у студента стремление и желание реализовать свои навыки, а помощь и работодатель найдется.