"Зеленые" вернулись

В преддверии городского субботника возродилась программа "Зеленый Дозор". Акция стартовала 10 апреля и продлится до конца, объявленного в городе, двухмесячника по санитарной очистке Владивостока.

Администрация города во главе с Игорем Пушкаревым полностью поддержала ребят и предоставила необходимый инвентарь для проведения работ: грабли, известку, кисти, спецодежду.

В первые дни волонтеры-студенты в куртках с эмблемой "Зеленого Дозора " убрали косогоры, побелили бордюрный камень, собрали мусор в сквере Макарова и на территории памятника Муравьева-Амурского. Следующими будут убраны территории Покровского парка и сквера Победы.

По мнению горожан, эта программа необходима нашему городу. Они готовы присоединиться к молодежи и помочь сделать Владивосток чище.