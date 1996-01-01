Выпускники юридических вузов будут подтверждать квалификацию

Выпускникам юридических вузов в скором времени предложат сдавать квалификационные экзамены, по результатам которых будет решаться вопрос о продлении лицензии вузу, который они окончили.

Такие предложения поступят до конца года, сообщил министр образования и науки РФ Андрей ФУРСЕНКО. "Человек, который окончил юридический вуз, чтобы получить право заниматься юридической или адвокатской практикой, должен сдать квалификационный экзамен, который принимает профессиональное сообщество, например Ассоциация юристов", - сказал Фурсенко.

По его словам, такая практика уже существует в ряде стран. При этом министр отметил, что от того, насколько успешно молодые юристы и адвокаты сдадут квалификационные экзамены, будет зависеть и дальнейшая судьба вуза, диплом которого они получили. "Если вуз выпускает хороших специалистов, которые успешно сдают такие экзамены, то этот вуз должен быть высоко в рейтингах, должен поддерживаться. Если же выпускники того или иного вуза не могут сдать экзамены, то вуз не имеет права готовить юристов", - подчеркнул Фурсенко, добавив, что общество должно быть защищено от неквалифицированных специалистов, сообщает Gazeta.Ru.