Штрафы за двойки и отчисления

В Госдуме готовят изощренное наказание для ректоров университетов и институтов: за психологическое давление и исключение студентов преподавателей хотят штрафовать на деньги.

- Мы все видим, что происходит в школах и вузах. Учителя оказывают психологическое давление, выживая студентов и учеников, попросту бьют, не принимают на "бюджет" в вузы. С этим нужно бороться, - возмущен автор законопроекта Александр МОСКАЛЕЦ.

Бороться лучше всего рублем, уверен депутат. И предлагает коллегам целую шкалу. За отказ в зачислении на "бюджет" студентов или предоставление бесплатного обучения блатным введут штраф от 20 до 50 тысяч рублей для преподавателей. Если денег нет, то можно лишиться работы на два года.

Университет за такую оплошность сотрудника перечислит в бюджет 100 - 200 тысяч. По такому же тарифу облагается и отчисление без оснований.

Двойка в зачетке, которую оспорит студент, оценили в 20-40 тысяч. А кафедра, за недооценку знаний, попадет уже на 200 тысяч рублей.

Дешевле всего депутат оценил... избиение и моральное давление.

- Платить штраф за избиение учителя будут, только если их не привлекут к уголовной ответственности, - говорит Москалец.

Рукоприкладство или остроты на лекциях обойдутся в 10-40 тыс. руб. для преподавателя и в 50-100 тыс. для учебного заведения. Синяки заживают быстрее двоек в зачетке.