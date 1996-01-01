Психиатры советуют

Россия, может, и ощущает последствия мирового финансового кризиса острее западных стран, зато ее многострадальное население отличается большей стрессоустойчивостью.

Это, по крайней мере, утверждает директор Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского Татьяна Дмитриева.

Если в докризисные времена, пишет в своем материале обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Керстин Хольм, на горячую линию возглавляемого ею института ежедневно поступало до 30 звонков, то сегодня их число увеличилось в среднем до 150. В качестве наилучшего средства в борьбе с обусловленной кризисом депрессией главный психиатр страны советует добровольную социальную работу.

А вот российские олигархи, продолжает автор публикации, предпочитают делать ставки на вызывающие эйфорию дорогие игрушки. Осевший в Лондоне миллиардер Роман Абрамович, воспользовавшийся госпомощью в размере $8 млрд, не собирается расставаться со своими 4 яхтами, пополнив свой "флот" 168-метровой яхтой Eclipse, отмечает издание.