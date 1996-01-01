Число безработных в России превысило 7 млн

Общая численность безработных в России по итогам первого квартала нынешнего года превысила 7 млн человек.

Это более 9% от экономически активного населения страны, сообщает MIG-news.com. За первые три месяца года число только официально зарегистрированных безработных возросло на 43% по сравнению с предыдущим кварталом, - говорится в распространенном накануне докладе Федеральной службы государственной статистики.