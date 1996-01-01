Ави Ардитти:Чем больше люди боятся, тем меньше они тратят деньги

В США среди журналистов общеупотребима фраза: "Если твоя мама говорит, что любит тебя, проверь это". По крайней мере, таких правил придерживается в освещении свой точки зрения на общественно-значимые события сегодняшний гость номера "Золотого Рога" господин Ави Ардитти, главный редактор программы Special English радиостанции "Голос Америки" .

Цель приезда - познакомить российских преподавателей английского языка с передачей Special English радиостанции "Голос Америки", ее ресурсами и их использованием в преподавании английского языка. Однако всю свою жизнь Ави связан с журналистикой, поэтому корреспондет "ЗР" попросил господина Ардитти поделиться "информацией из первых уст" относительно ситуации в США.

- Ави, какова текущая ситуация с кризисом и безработицей в США? Говорят, что, когда Америка пойдет на поправку, России тоже полегчает..

- С начала экономического кризиса в США потеряли работу 5 млн человек, около 8% населения. Общеизвестно, что текущий экономический кризис начался с рынка недвижимости. Люди брали кредиты, не оценивая реальные возможности расплатиться. Необоснованный оптимизм был присущ не только бравшим, но и выдававшим кредиты. Безработица поделила таких людей на две группы: тех, которые и не думали выплачивать кредит, и тех, кто не может этого сделать, поскольку потерял работу.

Правительство США с начала 90-х проводило политику стимулирования граждан на жилищное кредитование, две третьих населения стали собственниками.

Традиционно работал тридцатилетний кредит на жилищные нужды, затем стали возникать иные, экзотические варианты. Например, 15-летний с плавающей процентной ставкой. Многие не понимали, да и не хотели понимать, что не смогут справиться с выплатами. Размышления были примерно такими: стоимость жилья растет, в крайнем случае мы продадим дом и купим другой, подешевле.

Не все штаты в одинаковой мере ощутили на себе последствия экономического кризиса. В частности, я живу в Вашингтоне, где кризис не так ощутим: в этом городе люди надеются на своевременное вмешательство правительства. Хотя мой сосед, например, недавно потерял работу в крупной компании, работающей в области информационных технологий. Сейчас семью обеспечивает жена, а он сидит дома с детьми. Люди, оказавшиеся в более сложной ситуации, продают дома и уезжают либо начинают собственное дело, обзаводятся семейным бизнесом.

- В России, и в частности в Приморском крае для многих открытие собственного дела представляет собой труднореализуемую идею. Собственных накопленных средств хватит на месяца три-четыре, за это время на рентабельность не выйти, а банки дают только потребительские кредиты. У вас другая ситуация?

- Хороший вопрос. Последние полгода увольнения приняли массовый характер, и люди попытались заняться бизнесом. Конечно, правительство США как-то пытается повлиять на ситуацию, дает деньги банкам под выдачу кредитов на развитие бизнеса. И некоторые банки заявляют о том, что они выдают кредиты, в ходе своей рекламной кампании. Но на самом деле это нужно проверять. Ситуация чем-то похожа на описанную вами, готовых решений нет.

- Кризисы случаются регулярно. Не пора ли менять жизненную стратегию "Все будет хорошо" или "Every thing OK!" на что-то менее оптимистичное, но более реальное? Какой должна быть личная "подушка безопасности", если ни банки, ни правительство ничего не могут гарантировать своим согражданам?

- Оптимизм присущ всем людям, это часть человеческой природы. Еще в китайских печеньях с предсказаниями было выражение: "Источник надежды вечен". Люди, вышедшие из бизнес-школ и университетов, создали всю эту финансовую неразбериху, которую мы наблюдаем. Похоже, ни политики, ни банкиры не понимали, что делали, и мы не знаем, что будет дальше. Так что никто не сможет дать ответ на этот вопрос о "подушке безопасности". Впрочем, когда объективно жизненная ситуация ухудшается, люди находят способы повысить уровень оптимизма иными путями. Например, недавно я прочел социологическое исследование, согласно которому раньше люди полагали, что газетные новости - это плохие новости вперемешку с хорошими, а теперь они думают наоборот. Политика, направленная к выходу из кризиса доверия (а экономический кризис - это кризис доверия), которая проводится правительствами многих стран, поможет исправить ситуацию. Все будет не так, как раньше, но не менее оптимистично, это часть человеческой природы. Приведу пример. Один мой знакомый имеет престижный салон-парикмахерскую. В последние пару месяцев у него резко стал падать спрос, но затем также резко начал расти. Просто в прессе вышло несколько оптимистичных материалов! Вообще, экономика США на 70% завязана на те деньги, которые люди готовы потратить в супермаркетах. Чем больше люди боятся, чем больше им сообщать негативных новостей, тем меньше они тратят деньги. И это порождает новый страх, наблюдается такой цикличный процесс снижения спроса. Поэтому New York Times выходит с регулярными обнадеживающими заявлениями правительства и президента. Хотя в США среди журналистов общеупотребима фраза: "Если твоя мама говорит, что любит тебя, проверь это". И если что-то говорит президент, то не нужно это принимать на веру. К счастью, не все люди журналисты...

- В России СМИ часто обвиняют в том, что они снижают общий уровень культуры общества. В США такая же ситуация?

- Не думаю, что есть прямая зависимость влияния СМИ на массовую культуру. В конце концов, это свобода выбора каждого человека. Например, моя дочь учится в консерватории и скачивает с файлообменника в Интернете классическую музыку.