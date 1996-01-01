Строительный мусор - в карьер

25 апреля весь собранный бытовой мусор можно бесплатно вывезти на полигон бытовых отходов (ПБО) в б. Горностай или на мусоросжигательный завод (район ул. Выселковая).

Все неорганические отходы и строительный мусор также бесплатно, и не только в день массовой приборки, можно будет утилизировать. Для этого отведено место в карьере в районе ул. Выселковая.