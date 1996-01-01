www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.53 р. 100 JPY: 61.85 р.
EUR: 79.25 р. 10 CNY: 99.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Первые 19 семей погасили ипотечные кредиты "материнским капиталом"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

19 семей в Приморском крае полностью или частично погасили свои жилищные кредиты за счет средств "материнского капитала". На эти цели Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил на счета кредитных учреждений края почти 5,5 млн руб., сообщил представитель регионального отделения ПФР.

В условиях кризиса власти РФ разрешили использовать средства "материнского капитала" при погашении ипотечных кредитов уже в 2009 г. "Первые выплаты осуществлены по заявлениям, по которым в феврале вынесено положительное решение", - сказал управляющий Отделением ПФР по Приморскому краю Александр Масловец.

Всего в территориальные органы ПФР по Приморскому краю с заявлениями на погашение жилищного кредита обратились 242 обладательницы государственных сертификатов на "материнский капитал". По 168 из них уже приняты положительные решения. Закон на рассмотрение заявления отводит месяц. При положительном решении в течение двух месяцев средства "материнского капитала" должны быть перечислены в банк на уплату кредита. С начала 2007 года в Приморском крае выдано 12 тысяч 952 сертификата на материнский капитал.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru