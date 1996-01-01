Первые 19 семей погасили ипотечные кредиты "материнским капиталом"

19 семей в Приморском крае полностью или частично погасили свои жилищные кредиты за счет средств "материнского капитала". На эти цели Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил на счета кредитных учреждений края почти 5,5 млн руб., сообщил представитель регионального отделения ПФР.

В условиях кризиса власти РФ разрешили использовать средства "материнского капитала" при погашении ипотечных кредитов уже в 2009 г. "Первые выплаты осуществлены по заявлениям, по которым в феврале вынесено положительное решение", - сказал управляющий Отделением ПФР по Приморскому краю Александр Масловец.

Всего в территориальные органы ПФР по Приморскому краю с заявлениями на погашение жилищного кредита обратились 242 обладательницы государственных сертификатов на "материнский капитал". По 168 из них уже приняты положительные решения. Закон на рассмотрение заявления отводит месяц. При положительном решении в течение двух месяцев средства "материнского капитала" должны быть перечислены в банк на уплату кредита. С начала 2007 года в Приморском крае выдано 12 тысяч 952 сертификата на материнский капитал.