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The New York Times прошлась по мосту на Русский
Известное издание пишет, что траты России на объекты Олимпиады в Сочи и форума АТЭС во Владивостоке - это выбрасывание денег на ветер. А в это время в Приморье принято решение строить на Русском ветроэлектростанции.
Российское правительство намерено, невзирая на финансовый кризис, потратить 1 млрд долларов на строительство моста к острову Русский на Дальнем Востоке и еще 6 млрд долларов на смежные проекты в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который ожидается во Владивостоке в 2012 году, пишет газета The New York Times.
Две мили стали и кабеля соединят материк с маленьким островом, на котором нет ничего, кроме двух тысяч жителей, участков для подледной ловли рыбы и мест произрастания целебных растений, отмечает издание.
Правительство вкладывает деньги в предстоящее мероприятие во Владивостоке и в зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи, несмотря на давление финансового кризиса на федеральный бюджет и растущую обеспокоенность по поводу пренебрежительного отношения к инфраструктуре в России в целом, пишет автор статьи Джеймс ХИЛЛ.
Работы во Владивостоке и в Сочи вызывают критику, состоящую в том, что Кремль концентрируется на проектах, способствующих повышению национальной гордости, но не приносящих долгосрочной финансовой выгоды.
"Очевидно, что эти затраты на Владивосток и Сочи бессмысленны, - утверждает Иван Чакаров, главный экономист по России компании по операциям с ценными бумагами Nomura International. - Если Россия хочет диверсифицироваться от нефтегазового сектора, единственный способ добиться устойчивого роста состоит в создании реальной инфраструктуры, как, например, необходимо усовершенствовать отчаянно нуждающуюся в ремонте транспортную систему, включая ветхую сеть железных дорог, а также порты и электрическую сеть".
А во вторник Губернатор края Сергей ДАРЬКИН утвердил декларацию о намерениях ОАО "РусГидро" построить на острове Русском ветроэлектростанцию. Проект строительства ветровой электростанции представил и.о. председателя правления ОАО "РусГидро" Василий ЗУБАКИН. На презентации присутствовали также глава Владивостока Игорь ПУШКАРЁВ, представители энергокомпаний края, Тихоокеанского флота.
Как отметил Сергей Дарькин, строительство ветроэлектростанции на Русском позволит решить несколько задач: "На островных территориях Владивостока появится собственная энергетика, что даст им дополнительный импульс для развития, повысит качество жизни населения. Полученную электроэнергию планируется использовать для энергообеспечения Дальневосточного федерального университета и объектов саммита АТЭС, Приморского океанариума. Кроме того, часть мощности будет использоваться и потребителями материковой части города - возможность строительства соответствующих электросетей также предусмотрена".
Представленный проект вызывает интерес, прежде всего, как возможность получения электроэнергии из возобновляемых источников. Как подчеркнул Сергей Дарькин, в случае его реализации это станет первым в Приморском крае проектом использования подобных технологий в энергетике.
Как заявил Сергей Дарькин, важно, чтобы себестоимость киловатт-часа, вырабатываемого на ветроэлектростанции была не выше чем в среднем по краю. Кроме того, при размещении ветряного парка необходимо учитывать расположение рекреационных зон и памятников. Энергоустановки не должны портить природный и исторический ландшафт, располагаться в местах массового отдыха.
В ближайшее время по вопросу строительства на Русском ветровой электростанции во Владивостоке будут проведены общественные слушания.
Источники: Inopressa, Vl.Ru, пресс-служб.
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