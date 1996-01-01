Из-за кризиса акулы стали реже нападать на людей

Ученые из Университета Флориды полагают, что количество нападений акул на людей снизилось в 2008 году на 17% по сравнению с прошлым годом из-за финансового кризиса, сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс". По данным исследователя акул Джорджа БЕРДЖЕССА, в 2008 году было зарегистрировано всего 59 нападений акул на людей, тогда как в 2007 году был зафиксирован 71 такой случай. По мнению ученого, кризис вынудил людей реже бывать на пляжах и меньше заниматься различными видами водного спорта.