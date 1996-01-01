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Из-за финансового кризиса люди стали экономить на стоматологах

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во время финансового кризиса жители Великобритании стали меньше улыбаться, пишет журналистка The Times Эллис ТОМСОН. Впрочем, дело не только в скверном настроении, но еще и в зубах. Англичане все чаще теперь экономят на стоматологии, предпочитая решать проблему выдергиванием. Рецессия, отмечается в статье, вернула англичан к проблеме плохих зубов.

Это, разумеется, связано не с приобретением зубных щеток или нитей. До кризиса очень часто брали небольшие кредиты на лечение зубов. Теперь же все изменилось.

Согласно статистике, число вырванных зубов резко выросло - на 30% за последние 4 года, и в то же время количество таких сложных процедур, как установка коронок и протезов, сократилось на 57% в течение последних двух лет. Удаление проблемного зуба стоит чуть меньше 50 фунтов, что позволяет сэкономить деньги.

По оценке экспертов, в прошлом году каждый третий ребенок в Великобритании ни разу не посещал стоматолога, просто потому, что родители не смогли найти денег на страховку или оплатить частный визит к врачу.

Впрочем, по зубам британцев ударила не только и не столько рецессия, сколько неумелая реформа бесплатного медицинского страхования, проведенная при предыдущем премьер-министре Тони Блэре. Ее результатом стали длинные очереди, бегство врачей из госклиник и ухудшение качества обслуживания. Согласно опросу, проведенному бюро Citizens Advice, 7,4 млн британцев не удалось получить доступ к стоматологу по бесплатной страховке в течение последних двух лет - очереди так длинны и врачей так мало, что попасть на прием просто невозможно, пишет Inopressa.Ru .

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