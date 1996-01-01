Борцов с пиратами встретили поросятами

Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" и танкер "Борис Бутома" вернулись во Владивосток, где их встретили жаренными поросятами, сообщает пресс-служба ТОФ.

Начиная со 2 января 2009 года, отряд участвовал в международной операции по борьбе с пиратством в Аденском заливе. Выполнив поставленную задачу, отряд взял курс домой. Танкеры "Фотий Крылов" и "Печенга" вернулись во Владивосток еще 19 марта. А БПК "Адмирал Виноградов" и танкер "Борис Бутома" по пути во Владивосток нанесли пятидневный визит в Индонезию и четырехдневный - в китайский порт Чжань Цань.