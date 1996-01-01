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Налажен выпуск гробов с индивидуальным дизайном

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Австралийская компания LifeArt наладила производство гробов с индивидуальным дизайном, передает агентство Ananova. Клиенты фирмы могут выбрать варианты оформления гроба, используя каталог, размещенный на сайте LifeArt, либо самостоятельно разработать рисунок, руководствуясь своим вкусом.

Например, на гроб могут нанести логотип и цвета спортивной команды, за которую болел усопший. Сотрудники компании предлагают своим клиентам готовые дизайнерские идеи - такие как изображение цветов, животных, неба, океана, а также гробы с абстрактным оформлением. Кроме того, LifeArt позиционирует себя как бренд, производящий экологически чистую продукцию.

Так, гробы от LifeArt производятся из особого вида картона, который соответствует всем требованиям, предъявленным к ритуальным изделиям, используемых для кремации или захоронения. По словам представителей компании, для создания этих гробов используется меньше древесины, чем для обычных. Кроме того, во время кремационного сгорания дизайнерского гроба в атмосферу выбрасывается гораздо меньше углерода, сообщает Lenta.Ru.

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