Половина школьников сдаст ЕГЭ по географии на "два"

На "отлично" тестовую часть Единого государственного экзамена по географии смогли сдать всего 9% россиян.

Чаще всего за ответы на предложенные вопросы по географии россияне получили бы "двойку" - доля таких респондентов 47%. На "тройку" сдали 24%, на "четверку" - 20%.

Такие данные публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на основании результатов опроса, проведенного в 42 регионах России. В ходе опроса россиянам предложили ответить на 8 относительно простых вопросов, выбранных из списка заданий ЕГЭ за 2008 год.