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Загранпаспорт будет действовать 10 лет
Срок действия российского загранпаспорта, возможно, будет увеличен до 10 лет, сообщил в ответ на вопросы россиян руководитель Федеральной миграционной службы (ФМС) Константин РОМОДАНОВСКИЙ.
Правда, десятилетний срок действия паспорта потребует увеличения количества страниц в документе и его себестоимости, однако это поможет туристам сэкономить массу времени на сбор пакета документов и избегать очереди.
Вопрос об увеличении срока действия паспорта может быть решен до конца 2009 года. Кроме того, в ФМС вынашивают планы по созданию системы отправки анкет на загранпаспорт через Интернет. Однако внедрение новой системы, по словам главы ФМС, будет зависеть от финансовых возможностей ведомства.
Напомним, что сейчас госпошлина за выдачу загранпаспорта старого образца равна 400 рублям. Оформление биометрического паспорта, куда зашит чип с фотографией владельца, обходится в тысячу рублей.
По данным ФМС, в первые месяцы 2009 года на 20% сократилось количество выданных загранпаспортов, в то время как в 2008 году наблюдался рост на 16-17%.
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