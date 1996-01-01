В глушь! На день рождения губернатора

В 2008 г. в Обществе изучения Амурского края (ОИАК) возникла идея об установке в Тернейском районе на перевале Муравьева-Амурского в верховьях р. Самарга памятного знака.

В группу вошли: я, Георгий ТРУСЕНЕВ, мастер спорта по спортивному ориентированию Юрий САДИКОВ, опытные охотники Олег и Владимир РОМАНОВЫ из п. Самарга и п. Агзу и Сергей ШАЛИМОВ из п. Пластун. Решили добираться на автомобиле "Хайлюкс", а затем на лодке и пешком.

15 августа 2008 г. мы с Юрием выехали из Владивостока. Из-за дождей вода в реках поднялась и лесные дороги были размыты. Поэтому ехали мы быстро, но осторожно. В Пластуне к нам присоединился Сергей. Миновали вымершие деревни Алента, Свайн, Бобково. Переночевали в Светлой и в полдень 17 августа въехали в сырой неприветливый лес на р. Ахоба (Венюковка).

По реке шла на нерест горбуша. Берега были завалены потрошеной и зловонной рыбой. Преодолев несколько десятков бродов глубиной до метра, последние 4 км до берега моря в районе заказника "Лосиный" мы ехали двое суток по болотистой, единственной дороге. Выручала лебедка. Затем до устья Самарги около 25 км ехали по берегу моря по вязкому песку.

Покрыв 1173 км от Владивостока, 20 августа мы ночевали в устье Самарги - самой крупной, около 240 км длиной, реки Тернейского района. Утром 21 августа наблюдали, как ее воды с большим энергетическим потенциалом, спустившись с гольцов Сихотэ-Алиня, стремительно вырывались на просторы Татарского пролива и гасили встречные морские волны.

После неудачного форсирования глубокой Назаровской протоки двигатель автомобиля начал давать перебои, и план экспедиции пришлось изменить. Чтобы перевезти нашего "утопленника" на грузовом "Урале" через р. Самарга, мы попросили помощи у староверов. 50 человек переехали сюда, чтобы серьезно обосноваться, весной 2008 г. из Хабаровского края. Их староста Григорий СИЛЯТКОВ, однако, сказал, что переправляться опасно, и мы решили подождать спада воды.

Утром 23 августа Сергею надоело ждать, и он, утверждая, что хорошо знает местность, решил добираться до избы на р. Иссими на лесовозе и ждать нас там. Я был против разделения группы, но пришлось отпустить, дав ему в сопровождение Юрия. Уехали они в 12 часов и к вечеру должны были добраться.

После обеда Силятков сообщил, что вода в реке не упала и переправляться нельзя. Доверив староверам перевозку машины, я с двумя проводниками, Олегом и Владимиром Романовыми, 23 августа начал подъем на лодке по Самарге. Известно, как она опасна, но обошлось.

Когда 24 августа мы подошли к избе на Иссими, то Юрия и Сергея не встретили. Как потом выяснилось, они не смогли пройти бурелом и вернулись в Самаргу. Поэтому дальше подъем по реке мы продолжили втроем.

После поворота реки на запад началась страна многочисленных опасных завалов. Здесь редко бывают даже охотники. Рискуя упасть в воду и быть затянутыми под завалы, проводники, стоя по колено в воде, пилили их, но под напором воды проход смыкался, пытаясь раздавить лодку, идущую сквозь него.

Несколько раз мы протаскивали сильно груженую лодку по мелким протокам. Проводники рассказали про жизнь охотников Самарги. С развитием дорог и уходом зверя они стали строить избы в отдаленных районах. Раньше все необходимое сюда доставлялось вертолетами, а теперь - на лодках, "Буранах", пешком, нередко с риском для жизни. Притом что расценки на добытого зверя упали, промысловики не бросают своего занятия.

На 167-м км от устья Самарги мы подошли к р. Пакту (Перепадная). Здесь Самарга бушевала среди громадных камней. Над водой стоял густой туман, и ее шум заглушал голоса. Олег, сбавив обороты двигателя, умело лавировал между валунами, а Владимир, стоя с шестом на носу, напрягал все силы, едва успевая отталкиваться от них. Одно неосторожное движение могло перевернуть лодку. На 179-м км от устья Самарги, между р. Сагдыбязой и р. Хотаге, уже в темноте, сделали привал на медвежьей тропе. Устроив здесь базу, мы оставили лодку и часть снаряжения и утром 28 августа пошли дальше пешком.

До перевала оставалось 38 км. Сначала шли, оставив Самаргу слева. На 182-м км начались опасные прижимы. Карабкаясь по скалам и рискуя сорваться и улететь в пропасть, мы истратили много сил и времени на их преодоление, а затем перешли на другой берег и углубились в лес, подальше от завалов.

Шли мы по мху, по едва заметным звериным тропам, преодолевали мари, буреломы и густой ельник, выросший на бывших пожарищах. Чтобы преодолеть иногда на буреломах каких-то 500-600 м, мы тратили по нескольку часов времени.

Каждый день шли дожди. Мы промокали насквозь. Темп движения у нас был очень высокий. По пути мы видели свежие последствия стихии: срезанные и вырванные с корнем громадные деревья. Несколько раз я предлагал проводникам подумать - не вернуться ли назад, но они это с возмущением отвергали, что было приятно.

Подходя к перевалу Муравьева-Амурского, мы отклонились от рассчитанной ранее траектории движения и попали в такой бурелом, какого не только я, но и они, бывалые таежники, прежде не видели. Выбираясь, мы разминулись. Навигационный прибор перестал писать траекторию движения, и я заблудился. Когда паника прошла, я очистил его память, оставив контрольные точки, и выяснилось, что я далеко отклонился от перевала. Преодолев несколько буреломов и распадков, я попал на хорошую тропу и по ней уже буквально "полз" на перевал, отдыхая через каждые 30-50 метров. Наконец показалась вершина, и я увидел проводников - они вышли на перевал точно и раньше.

Вечером 30 августа на границе с Хабаровским краем, на высоте 925 м, мы торжественно закрепили памятный знак:

Август 2008 г."

Установлен этот знак на большой березе с южной стороны. Мы также написали записку, поместили ее в бутылку и закопали под деревом. Перевал показался мне очень уютным.

Пройденный группой маршрут составил: на автомобиле - 1173 км, по Самарге на лодке - 179 км и пешком до верховий реки - еще 38 км. Это в одну сторону. Не считая подготовки автомобиля, приобретения прибора GPS 76CSx для ориентации на местности, на проведение экспедиции потребовалось 50 тыс. рублей. В проведении акции участникам было оказано серьезное содействие со стороны Общества изучения Амурского края.

...Солнце спускалось к горизонту. Нужно было торопиться и до темноты дойти до нашего бивака в устье ключа Муравьева-Амурского. Переночевав там, утром мы снова начали движение в сторону базы. Продукты кончились, но времени для охоты не было. К тому же накопилась усталость, а сон уже не восстанавливал силы.

В 18 часов 1 сентября мы подошли к базе. Расхождение с прибором было всего 20 м. Все вещи были на месте, и мы начали движение сплавом. Пропиленные проходы в завалах река вновь закрыла.

3 сентября, пройдя р. Сагды, мы, сильно рискуя, прошли последний опасный завал и вышли на чистую воду - Самарга выпустила нас из своих "тисков". А на подходе к поселку из-за туч выглянуло солнце. Глава п. Самарга Игорь АЛАТАРЦЕВ, руководство ОАО "Тернейлес" и ОИАК на заключительном этапе очень помогли в решении вопроса с транспортировкой нашего вышедшего из строя автомобиля.13 сентября он был на плашкоуте доставлен из Самарги в п. Пластун. В тот же день, отремонтировав автомобиль, мы отбыли во Владивосток...

Я мечтаю 11-12 августа этого года еще раз посетить уютный перевал Муравьева-Амурского. Но на этот раз я думаю доехать к нему как можно ближе на автомобиле со стороны Хабаровского края или же, если очень повезет, долететь на вертолете до поляны в месте слияния кл. Высокогорного и Муравьева-Амурского и до перевала пройти пешком.

Георгий ТРУСЕНЕВ,

действительный член Русского географического общества, к.т.н.