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Пассажиропоток в пересчете на хамство
Вы, конечно, уже знаете, что во Владивостоке запустили программу поголовного пересчета пассажиров общественного транспорта. 12 и 15 апреля студенты-добровольцы ВГУЭС, так сказать, за "зачет" добросовестно считали по головам входящих и выходящих граждан.
Официальная версия мероприятия - оптимизировать маршрутную сетку города, неофициальная - иметь на руках документ, согласно которому можно усомниться в добросовестности налогоплатильщиков в лице автотранспортных компаний.
Но до официальных результатов подсчета еще далеко, будут готовы не раньше июня. Однако в частном порядке переговорив с авторами программы учета пассажиропотока, удалось выяснить, что налогооблагаемые суммы занижены на порядок. Впрочем, печься о наполнении казны не входит в круг обязанностей журналиста, а здравый смысл подсказывает: "Кто тут без греха, пусть первый бросит камень". Россия, одним словом... В настоящее время в городе 99 маршрутов, услуги перевозки предоставляют 19 компаний. В общей сложности, автобусный парк коммерческих компаний составляет 600 машин. Маршруты частично дублируют друг друга, а перевозки из отдаленных территорий города даются транспортным компаниям "в нагрузку". Так что в 21.00 уехать с мыса Анны можно только на попутке или такси.
Программа поголовного пересчета пассажиров - лишь часть грандиозного проекта по оптимизации пассажиропотока. Последний раз такой подсчет проводился двадцать лет назад, а сама маршрутная сеть была хаотическим образом выстроена в середине 90-х. Управление транспортом города силится навести порядок в этой стихийно сложившейся сетке: как минимум, исключить дублирующие маршруты и заставить перевозчиков придерживаться заявленного расписания движения. В проектах - создание единой диспетчерской службы и оснащение каждого автобуса передатчиком, позволяющим фиксировать его местонахождение. Тем самым предполагается исключить самовольный сход автобусов с линии и повлиять на дисциплинированность водителей. Система, кстати, отлично себя показала в небольших городах средней полосы России. Правда, предприятия были муниципальными.
Похожая ситуация в соседнем Хабаровском крае. Системой ГЛОНАСС в Хабаровске оснащение каждой машины, по расчетам специалистов, обойдется в сумму около 32 тыс. руб. Умножим эту цифру на 600 автобусов и пару минут пофантазируем на тему, откуда бюджет Владивостока изыщет требуемую сумму. С Хабаровском все понятно - самый большой автопарк у муниципалитета и фирм, созданных на основе муниципального автопарка. Так что деньги, которые частично планируют получить из федерального бюджета по программе "Объединенные координаты Дальнего Востока" будут распределены более-менее равномерно. Как говорится, всем сестрам по серьгам. А вот во Владивостоке ситуация отличается кардинально - перевозками пассажиров занимаются частные компании и единственным способом их регулирования остается выдача и отзыв лицензии.
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