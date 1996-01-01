До Кипарисово поедем на новой электричке

15 апреля на железнодорожном вокзале Владивостока состоялся пуск нового пригородного электропоезда ЭД-9М по маршруту Владивосток - Кипарисово - Владивосток.

Очередной новый электропоезд переменного тока серии ЭД-9М пополнит парк мотор-вагонного депо «Первая Речка» по комплексной программе обновления подвижного состава ОАО «Российские железные дороги». Об этом сообщил начальник мотор-вагонного депо «Первая Речка» Игорь АСМИРКО. Он также сообщил, что в Приморье уже эксплуатируются 8 электропоездов различной модификации ЭД-9М, включая скоростные экспрессы повышенной комфортности «Приморочка» и «Уссурочка».