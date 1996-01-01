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В Приморье продолжается месячник "Чистые пути"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Приморье продолжается месячник «Чистые пути». Особенно актуальна проблема содержания путей и полосы отвода стоит во Владивостоке. Тонны мусора выбрасывается как из поездов, так живущими и работающими около дороги людьми.

Инициированный владивостокским отделением ДВЖД «Чистый путь» давно стал традиционным, но на протяжении многих лет так и оставался внутренним делом самой дороги.

По словам пресс-секретаря отделения Александра АРТАМОНОВА, уже сегодня происходят положительные сдвиги. В качестве партнеров по наведению порядка вдоль путей выступила администрация города. По этому поводу даже прошло выездное совещание, где начальник отделения Евгений АНДРИЯНОВ и зам. главы администрации Владивостока Наталья ВОЙНОВСКАЯ закрепили решение двух структур: впредь рука об руку решать вопросы поддержания чистоты вдоль путей, не размениваясь на метры. То есть диалоги, бывавшие раньше в стиле «это мое, а это не мое», должны быть позабыты.

Добавим, что за всю историю отношений отделения ДВЖД и властей Владивостока представители последней пошли на диалог впервые, а заодно смогли визуально убедиться, что более грязных мест во Владивостоке, нежели территория, прилегающая к железнодорожным путям, нет нигде. От увиденных гор мусора Наталья Войновская и сопровождавшие ее чиновники городской и территориальных администраций испытали некоторый шок.

Как признались железнодорожники, препоном для встреч и совместной работой над проблемой стал 16-й муниципальный акт, по которому городская дума «навесила» на железнодорожников кроме «обязательных» 15 метров полосы отвода, дополнительные 50 метров. Железнодорожники и рады все очистить и благоустроить, даже с учетом этих 50 метров, но чтобы желание городских законодателей претворить в действительную чистоту, отделению пришлось бы увеличить штаты вдвое. Чего по определению быть не может и никогда не будет. Поэтому, как было заявлено в ходе поездки, необходимо найти компромисс между железнодорожниками и городской администрацией.

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