Трасса "М-60" напоминает дорогу в ад

Федеральная трасса «М-60» Хабаровск-Владивосток сегодня на многих участках окутана едким дымом. Вокруг нее горит сухая трава, и местами огонь уже перекинулся на лесные придорожные насаждения. По словам очевидцев, на некоторых участках трассы приходится прорываться буквально через огненное кольцо.

Несмотря на то что с 11 апреля на территории края введен особый противопожарный режим, меньше огня и дыма не стало. Не решили проблемы с возгоранием сухостоя и выпавшие по краю в субботу и воскресенье осадки.

Сильный ветер и необычайно теплая и сухая погода делают свое черное дело, признался в разговоре с корреспондентом «ЗР» егерь одного из охотхозяйств северного Приморья. Однако по большей части в возникающих пожарах виноваты местные жители, путем пала расчищающие свои огороды, и... автолюбители. Брошенные на ходу окурки - первопричина возникновения большинства придорожных пожаров.

Что касается мер противопожарного характера, то они не меняются из года в год: на время действия режима присутствие людей и транспорта в лесу запрещено, а владельцам частных подворий необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности, прописанные в уставе садовых обществ. В случае возникновения или обнаружения возгораний необходимо звонить по телефону 010.