Пассивное курение ведет к слабоумию

Для некурящих людей, по мнению американских и английских ученых, вдыхание табачного дыма может закончиться слабоумием.

Ранее ученые уже находили связь между пассивным курением и ухудшением когнитивных функций мозга у детей и подростков. Теперь, благодаря новому масштабному изучению, эксперты установили, что влияние пассивного курения на здоровье гораздо хуже и приводит к неврологическим проблемам.

Медики проанализировали образцы слюны почти 5 тысяч некурящих взрослых на наличие котинина - вещества из никотина, которое может быть обнаружено в организме в течение 25 часов после воздействия вторичного табачного дыма. Врачи провели нейропсихологические тесты для оценки функций мозга и выявления когнитивных нарушений, сосредоточив особое внимание на памяти.

Как было установлено, некурящие люди, часто подвергающиеся действию сигаретного дыма, имеют нарушения умственной работы, когнитивную дисфункцию и расстройства мозговой деятельности. Все это в итоге ведет к слабоумию. Кроме того, пассивное курение способствовало развитию сердечно-сосудистых заболеваний и провоцировало инсульт.