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Потеря слуха заметнее слухового аппарата
Статистика свидетельствует, что проблемы со слухом есть у каждого пятого городского жителя. В 90% случаев нарушения слуха действенную помощь оказывает только слухопротезирование, т.е. коррекция слуха с помощью слуховых аппаратов.
- Сегодня, как никогда прежде, можно эффективно решить проблему слуха и вернуть человеку мир звуков и радость общения, - говорит главный сурдолог Приморского края Владимир ШУВАЕВ. - Но не стоит медлить с визитом к слухопротезисту - мозг, длительное время не получающий звуковых раздражений, "отвыкает" отличать одни звуки от других.
Если человек оказался на долгое время исключен из мира звуков, ему сложнее заново научиться слышать даже с самым совершенным слуховым аппаратом. Поэтому, чем раньше он будет подобран, тем лучше будет результат коррекции слуха.
Человеку, впервые решившему надеть слуховой аппарат, следует знать, что он усиливает звуки только в определенном частотном диапазоне, причем не все, а только нужные и с той силой, которая необходима данному человеку. Именно эти качества слухового аппарата не позволяют решить проблему самостоятельно, приобретя его вне стен медицинского учреждения. Здесь необходима помощь профессионального врача-сурдолога.
Что они умеют?
Современные слуховые аппараты настоящее чудо микроэлектроники. Они "умеют" отличать речь от посторонних шумов, выделяя и усиливая ее. Это существенно помогает пониманию речи в сложных ситуациях в шуме, на фоне музыки, при одновременном разговоре нескольких лиц.
Они "умеют" выделять голос нужного собеседника из многих других благодаря направленным микрофонным системам.
В них отсутствуют искажения и собственные шумы, что улучшает качество их звучания.
Они позволяют услышать самые разнообразные звуки благодаря широкому частотному диапазону (щебет птиц, мурлыканье кошки...). Благодаря специализированным алгоритмам подавления обратной связи в них отсутствует такое неприятное явление, как свист.
Они могут быть точно настроены в соответствии с потерей слуха благодаря большому количеству регулируемых параметров.
Современный слуховой аппарат способен эффективно решить все проблемы, с которыми сталкивается человек с нарушенным слухом в повседневной жизни.
Какими они бывают?
По месту ношения слуховые аппараты делятся на заушные и внутриушные.
Внутриушные слуховые аппараты размещаются во внешней части ушной раковины. Изготавливаются индивидуально по слепку слухового прохода. Они малозаметны, крайне миниатюрны, комфортны в использовании. Но внутриушные аппараты имеют ограниченное применение - предназначены для слабых и средних потерь слуха.
Заушные слуховые аппараты размещаются за ухом, миниатюрны, изящны, имеют привлекательный дизайн. Обычно они более мощные и более долговечные, чем внутриушные. Их срок службы - 4-5 лет, у внутриушных - 1,5-2 года.
Новое поколение слуховых аппаратов - глубококанальные слуховые аппараты, которые располагаются глубоко в слуховом канале, почти у самой барабанной перепонки и почти невидимы.
По способу обработки звука слуховые аппараты делятся на аналоговые и цифровые.
Люди с классической потерей слуха имеют провал аудиограммы на высоких частотах. Аналоговый аппарат усиливает звуки всех частот - и необходимые высокие, и не нужные, в данном случае, низкие. Показания к их применению очень ограничены. Цифровые аппараты имеют микроэлектронную "начинку" и способны компенсировать любую потерю слуха. Они усиливает лишь необходимые частоты. Цифровые аппараты бывают как заушные, так и внутриушные. Аналоговые - только заушные.
По способу настройки слуховые аппараты могут быть программируемые (подключаться к компьютеру через кабель и настраиваться с помощью специальных программ по аудиограмме пациента) и непрограммируемые (настраиваться отверткой с помощью регуляторов-триммеров на корпусе аппарата).
Плохослышащий человек, впервые надевший слуховой аппарат, как правило, не может сразу же воспользоваться всеми преимуществами усиленного слуха. Даже новая пара туфель немножко жмет и требует "разноски". Возможно, первое время обилие звуков со всех сторон будет вас раздражать, а сами звуки будут казаться как бы ненатуральными. Дайте себе время привыкнуть к аппарату, и результат оправдает ваши ожидания.
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