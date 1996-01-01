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Распространенные заблуждения по поводу здоровья
Вопросы здоровья в той или иной степени волнуют всех людей. И все же, с точки зрения медицины, некоторые распространенные мнения на эту тему на самом деле, мягко говоря, не совсем верны...
1. Диеты эффективнее, чем физкультура.
В последнее время все больше говорят о том, что диеты куда более эффективны, чем занятия спортом. Однако физическая активность действительно положительно влияет на обменные процессы и помогает сжигать лишние калории, что позволяет регулировать вес. Что же касается диет, то в основе любой из них всегда лежит ограничение количества каких-то питательных веществ, которые, может быть, необходимы организму. Так что диета может оказаться даже вредна! К тому же, она приносит результаты, лишь пока мы ее придерживаемся. А стоит "отпустить удила" - и лишний вес возвращается. Лучше уж есть все, что хочешь, но при этом не забывать регулярно выполнять физические упражнения!
2. Бронхит - это осложнение после гриппа.
Принято считать, что бронхит возникает как осложнение после вирусных заболеваний - гриппа или ОРВИ. Однако бронхит могут вызвать не только вирусы, но и болезнетворные бактерии, различными путями попавшие в наш организм. У многих людей это заболевание также является реакцией на загрязнение окружающей среды - они не могут выносить пыли, табачного дыма, выхлопных газов и т.д. Правда, в этих случаях бронхит нередко путают с астмой или аллергией.
3. Ребенок не должен болеть.
На самом деле детям положено болеть! Другое дело, что детские инфекционные болезни протекают относительно легко, и в результате у ребенка вырабатывается иммунитет к возбудителю заболевания. Некоторые предусмотрительные мамочки даже специально позволяют своим чадам играть с больными ребятишками, чтобы те заразились от них и скорей переболели свинкой или ветрянкой. Конечно, это уже излишнее, но и переживать сильно по поводу того, что ребенок заболел обычной детской болезнью, тоже не стоит: пусть лучше переболеет, пока маленький, так как взрослые переносят корь или скарлатину гораздо тяжелее малышей. 4. Глубоко дышать - полезно. Почему-то мы убеждены в том, что глубокие вдохи делают нас сильнее и бодрее. Мы обычно глубоко вздыхаем перед тем как решиться на важный поступок или если о чем-то сожалеем, если нас что-то эмоционально задевает... При этом и не подозреваем, что на самом деле таким образом мы нарушаем циркуляцию кислорода в организме: ведь за глубоким вдохом, как правило, следует резкий выдох! Поэтому даже в состоянии сильного стресса рекомендуется дышать ровно и спокойно. 5. Необходимо есть мясо, так как в нем содержится железо. Считается, что если не есть мяса, то в организме наступит дефицит железа и это приведет к малокровию. В мясе действительно содержится железо, но оно есть и в других продуктах: куриных яйцах, гречке, фасоли, горохе, толокне, зелени петрушки, картофеле, репчатом луке, тыкве, свекле, яблоках, грушах, персиках, гранатах, сухофруктах... Включите их в свой рацион - и вы восполните потребность в железе! 6. Жевательная резинка с ксилитом или карбамидом полезнее, чем обычная. Реклама, призывающая жевать резинку с ксилитом, обещает, что это убережет наши зубы от разрушения. На самом деле резинка способна очищать зубную эмаль от налета, если она не содержит сахара. Вот производители и используют заменитель - ксилит. Сам по себе он никакими лечебными свойствами не обладает. Если верить той же рекламе, карбамид, который тоже включают в состав резинки вместо сахара, просто незаменим для восстановления кислотно-щелочного баланса. Но карбамид - это не что иное, как синтетическая мочевина. Последняя действительно способна нейтрализовать кислоту, но для восстановления кислотно-щелочного баланса в полости рта, как утверждают стоматологи, совсем не обязательно жевать резинку с карбамидом. Гораздо экономнее взять и сполоснуть рот теплой водой.
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