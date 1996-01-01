Депрессию залепят пластырем

Помочь страдающим депрессией должна разработка ученых из Гарвардского университета, предложивших использовать для лечения ее приступов трансдермальный пластырь, который, прикрепляясь к поверхности тела, выделяет в глубокие слои кожи нужный медикамент.

В ряде случаев это бывает эффективнее, чем традиционные таблетки, которые нужно глотать. Такие "липкие доктора" уже успешно помогают, например, людям, страдающим от морской болезни. Перед подъемом на борт судна достаточно прикрепить за ухом кружочек пропитанной лекарством ткани - и за самочувствие во время путешествия можно не опасаться.

Разработка основана на более раннем исследовании врачей, открывших, что больным тяжелыми формами депрессии помогает препарат скополамин (который, кстати говоря, первоначально был разработан для борьбы с укачиванием в транспорте). Пациенты, которым вводили этот медикамент перед сном, лучше засыпали, спали спокойно и крепко, и их настроение заметно улучшилось.

Дело оставалось за малым - облечь эффективно действующее средство в удобную форму. В качестве таковой был избран пластырь, который можно всегда носить с собой и применять в случае необходимости.

Впрочем, многие ведущие психологи не верят в эффективность медикаментозного лечения депрессии и продолжают считать, что лучшее средство - доверительная беседа с хорошим психологом.