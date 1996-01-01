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Больным придется подождать
Ежегодно до пяти тысяч операций на сердце и столько же операций на суставах планируется выполнять в федеральных центрах высоких медицинских технологий, которые возводятся в Хабаровске и Владивостоке. Но свои двери перед пациентами они откроют не скоро.
Центр сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске и центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования - два из 15 высокотехнологичных федеральных больничных комплексов, запланированных в рамках национального проекта "Здоровье". Потом, правда, их число сократили до 14-ти.
По задумке правительства, в них все должно быть не так, как в привычных нам больницах и даже известных московских клиниках. И им предстоит не просто приблизить современную медицину к жителям регионов, но и стать ростками принципиально иного, нового здравоохранения. В том, что существующее безнадежно устарело и нуждается в переменах, никто не сомневается.
Федеральным центрам высоких медицинских технологий предстоит освоить современные западные модели обследования и лечения больных, которым может помочь лишь сложное и дорогое хирургическое вмешательство. В западных клиниках больные подолгу не залеживаются, их заранее хорошо и всесторонне обследуют, затем быстро и эффективно оперируют, наблюдают 4-5 дней - и выписывают. Либо на долечивание в другую больницу, попроще, либо домой - под наблюдение семейного доктора.
В западных клиниках дорогое оборудование загружено практически круглые сутки и работают врачи высочайшей квалификации. Операции там отработаны до такой степени, что ошибок практически не бывает.
Федеральный ортопедический центр во Владивостоке - это будет современное лечебное учреждение площадью 18,7 тыс. кв. метров, оснащенное медицинским оборудованием мирового уровня. На первом этапе он сможет проводить 2 тыс. операций в год, в дальнейшем - до 5 тысяч. Но, учитывая, что сегодня на Дальнем Востоке потребность в таких операциях составляет порядка 200 тысяч, очередь грозит растянуться на несколько лет.
167 коек, из них 17 - для детей, до пяти тысяч операций на сердце и сосудах - такова перспективная мощность будущего кардиоцентра в Хабаровске. Медицинскую помощь по направлению врача население будет получать бесплатно.
Все объекты нацпроекта "Здоровье" возводятся по типовому проекту - из отдельных модулей, каждый из которых представляет собой помещение или его часть со всеми коммуникациями, мебелью и сантехникой. Эти модули заказываются в Германии, доставляются в Россию, а затем монтируются с участием немецких специалистов на заранее подготовленном региональными властями фундаменте.
На эти цели в федеральном бюджете заложено 32 млрд рублей - по два с небольшим миллиарда на каждый. Но первый этап работ (или нулевой цикл) - выделение земельного участка под строительство, проектирование и возведение цокольного этажа здания, прокладка инженерных коммуникаций и подъездных путей - возложен на регионы и финансируется из региональных бюджетов. В Хабаровске нулевой цикл обошелся региональному бюджету в 588 млн рублей, в Приморье на эти цели в краевой бюджет заложили 1 млрд рублей, но пока израсходовали 240 млн руб.
Работы по возведению котлована под фундамент здания ортопедического центра во Владивостоке начались в октябре прошлого года. На сегодняшний день полностью готов фундамент, ведется заливка перекрытий и стен подземной части главного корпуса здания, прокладывается водопровод, обустраиваются под-яъездные пути и т.д.
"Все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Завершить их планируем до конца этого года", - сообщили нам на краевом предприятии "Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края".
Но ведь к 2010 году ортопедическому центру во Владивостоке уже следовало открыть-
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