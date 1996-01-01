В Артеме будут соревноваться звонари

В недалеком будущем все желающие смогут вдоволь насладиться звоном колоколов, для этого надо будет всего лишь посетить фестиваль колокольного звона, который пройдет 9 мая в городе Артеме.

Фестиваль колокольного звона пройдет в числе многих мероприятий в преддверии Всероссийского форума "XI Дальневосточные образовательные чтения, посвященные памяти св.Кирилла и Мефодия". Звон колоколов должен был раздаться именно в дни прохождения этих чтений, но был перенесен на более ранние сроки, а именно на День победы. Также отличие проведения фестиваля этого года состоит в том, что он пройдет не во Владивостоке, как обычно, а в Артеме. А победители смогут продемонстрировать свое мастерство уже во Владивостоке за день до открытия Дальневосточных образовательных чтений после литургии в Покровском кафедральном соборе, открытие которых состоится 18 мая в актовом зале ДВГУ. Все желающие смогут узнать дополнительную информацию на сайте Vladivostok.Eparhia.Ru.