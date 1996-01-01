Фестиваль дальневосточного Рунета

Дальневосточный интернет-форум - 2009, который пройдет с 27 по 29 мая в Хабаровском театре юного зрителя, уже объединил более ста человек из 92 организаций Дальневосточного региона и центральной части страны.

Сформирована программа форума. Партнер события компания "Ростелеком" проведет две бизнес-секции для операторов, провайдеров и компаний региона с привлечением ведущих экспертов отрасли. Специалисты ведущего регистратора доменных имен в Рунете компании "RU-CENTER" представят четыре доклада: "Дальневосточный Интернет: о чем молчат домены?", "Домен - сайт", "Домен TEL: обойдемся без сайта" и "Хостинг: необходимо, но недостаточно" (Москва). Главный редактор "ИА "Издание "Ракурс" расскажет о "Печатных СМИ и Интернете", представитель по развитию бизнеса компании "Oracle" подчеркнет важность "Технологии Оракл для Интернета и телекоммуникаций". Местные профи предлагают аспекты практического применения интернет-технологий.

"Интернет-среда становится одним из важнейших факторов информационной открытости, без которой невозможно существование гражданского общества", - отметил в приветствии к форуму губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ и выразил уверенность, что форум даст толчок развитию ИТ-технологий в регионе.