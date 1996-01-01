Выпускники детских домов получат стипендии

Филиал "Хабаровские электрические сети" начинает социальную программу "Дальневосточной распределительной сетевой компании" (ДРСК) - "Стипендия для выпускников детских домов". Акция рассчитана на тех, кто желает получить профессию в сфере энергетики. Два месяца компания будет отбирать претендентов. В случае, если они успешно пройдут экзамены, предприятие обязуется выплачивать им стипендию в период обучения. Первыми откликнулись воспитанники детского дома №3. До 15 мая ребята определяются с выбором вуза.