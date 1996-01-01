Ремонт подлодки "Нерпа" обойдется в миллиард рублей

Более миллиарда рублей может потребоваться Амурскому судостроительному заводу для возвращения в исходное состояние АПЛ "Нерпа", где в результате аварии во время испытаний 8 ноября 2008 г. погибли 20 человек, сообщил на пресс-конференции губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ. Он уточнил, что эта сумма пока ничем не подтверждена. "Минобороны РФ не собирается удерживать эти деньги, оно идет навстречу, но там требуется совместная работа, чтобы каждую копеечку подтвердить", - сказал он.