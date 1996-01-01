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Хабаровск в ожидании ледохода

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По традиции, навигация на Амуре в Хабаровске начнется 1 мая. А вот на Большой Уссурийский остров первый теплоход уйдет сразу же за кромкой льда, как только закончится ледоход. По прогнозам синоптиков - не раньше 25 апреля.

Как сообщил начальник отдела пассажирских перевозок Амурского пароходства Виктор ГОРБУНОВ, тарифы останутся прежними, а льготы будут сохранены: стоимость билета в один конец на самые дальние рейсы составит 30 руб., а для пенсионеров - вдвое дешевле. На Большой Уссурийский остров они смогут доехать бесплатно. Не произойдет изменений и в расписании теплоходов, за исключением рейсов по четвергам до пристаней Садовая и Дачная - они отменены.

1 мая на международную туристическую линию Хабаровск - Фуюань - Хабаровск выйдут пять скоростных теплоходов "Полесье". Отправление первого теплохода на подводных крыльях по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре, скорее всего, будет перенесено с 21 на 23 мая из-за проведения в Хабаровске международного саммита. На этой скоростной пассажирской линии, как и в прошлом году, будут работать четыре теплохода.

Одновременно губернатор Хабаровского края Виктор ИЩАЕВ отдал распоряжение о возведении наплавного моста через Амурскую протоку, который свяжет пригород Хабаровска и Большой Уссурийский.

Амурское государственное бассейновое управление должно своевременно проинформировать китайскую сторону о сроках начала работы моста и режиме его эксплуатации, УВД - организовать круглосуточное дежурство в районе сооружения, комитету по ценам и тарифам предложено установить размер платы за проезд. Сельхозпредприятия и воинские части, расположенные на острове, освобождаются от такой платы.

Хабаровский понтонный мост - самый протяженный в России, его длина около 750 метров. Он связывает Большой Уссурийский остров с правым берегом Амура для обеспечения жизни людей, которые живут и работают на острове. Возводят переправу служащие отдельного понтонно-мостового батальона Железнодорожных войск буквально за две недели после ледохода. Но в этом году ситуация особенная.

Досье

Остров Тарабарова и половина острова Большой Уссурийский под Хабаровском, а также остров Большой на реке Аргунь в Читинской области по дополнению к соглашению о российско-китайской государственной границе отошли к Китаю. Передача островов под Хабаровском состоялась 14 октября 2008 года. Тарабаров превратился в китайский Иньлундао - остров Серебряного Дракона, западная часть Большого Уссурийского называется Хэйсяцзыдао - остров Черного Медведя. На российской части острова сегодня остались сельхозпредприятие, пограничный пост, дачи хабаровчан и православная часовня.

После решения о передаче островов КНР официальные лица неоднократно заявляли о целесообразности создать на острове совместный таможенно-пограничный переход. Также есть проект строительства моста с российской стороны. Сейчас зимой люди и грузы на остров переправлялись по льду, с мая по ноябрь - по понтонному мосту. На период ледохода остров и материк отрезаны друг от друга. Строительство стационарного моста позволит наладить круглогодичное сообщение материка с островом и создать новый трансграничный коридор, который даст Китаю возможность выхода на Транссиб, соединяющий Европу и Азию.

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