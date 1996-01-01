Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хабаровск в ожидании ледохода
По традиции, навигация на Амуре в Хабаровске начнется 1 мая. А вот на Большой Уссурийский остров первый теплоход уйдет сразу же за кромкой льда, как только закончится ледоход. По прогнозам синоптиков - не раньше 25 апреля.
Как сообщил начальник отдела пассажирских перевозок Амурского пароходства Виктор ГОРБУНОВ, тарифы останутся прежними, а льготы будут сохранены: стоимость билета в один конец на самые дальние рейсы составит 30 руб., а для пенсионеров - вдвое дешевле. На Большой Уссурийский остров они смогут доехать бесплатно. Не произойдет изменений и в расписании теплоходов, за исключением рейсов по четвергам до пристаней Садовая и Дачная - они отменены.
1 мая на международную туристическую линию Хабаровск - Фуюань - Хабаровск выйдут пять скоростных теплоходов "Полесье". Отправление первого теплохода на подводных крыльях по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре, скорее всего, будет перенесено с 21 на 23 мая из-за проведения в Хабаровске международного саммита. На этой скоростной пассажирской линии, как и в прошлом году, будут работать четыре теплохода.
Одновременно губернатор Хабаровского края Виктор ИЩАЕВ отдал распоряжение о возведении наплавного моста через Амурскую протоку, который свяжет пригород Хабаровска и Большой Уссурийский.
Амурское государственное бассейновое управление должно своевременно проинформировать китайскую сторону о сроках начала работы моста и режиме его эксплуатации, УВД - организовать круглосуточное дежурство в районе сооружения, комитету по ценам и тарифам предложено установить размер платы за проезд. Сельхозпредприятия и воинские части, расположенные на острове, освобождаются от такой платы.
Хабаровский понтонный мост - самый протяженный в России, его длина около 750 метров. Он связывает Большой Уссурийский остров с правым берегом Амура для обеспечения жизни людей, которые живут и работают на острове. Возводят переправу служащие отдельного понтонно-мостового батальона Железнодорожных войск буквально за две недели после ледохода. Но в этом году ситуация особенная.
ДосьеОстров Тарабарова и половина острова Большой Уссурийский под Хабаровском, а также остров Большой на реке Аргунь в Читинской области по дополнению к соглашению о российско-китайской государственной границе отошли к Китаю. Передача островов под Хабаровском состоялась 14 октября 2008 года. Тарабаров превратился в китайский Иньлундао - остров Серебряного Дракона, западная часть Большого Уссурийского называется Хэйсяцзыдао - остров Черного Медведя. На российской части острова сегодня остались сельхозпредприятие, пограничный пост, дачи хабаровчан и православная часовня.
После решения о передаче островов КНР официальные лица неоднократно заявляли о целесообразности создать на острове совместный таможенно-пограничный переход. Также есть проект строительства моста с российской стороны. Сейчас зимой люди и грузы на остров переправлялись по льду, с мая по ноябрь - по понтонному мосту. На период ледохода остров и материк отрезаны друг от друга. Строительство стационарного моста позволит наладить круглогодичное сообщение материка с островом и создать новый трансграничный коридор, который даст Китаю возможность выхода на Транссиб, соединяющий Европу и Азию.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
- Фильм об иконе Пресвятой Богородицы "Умиление Градоякутская" расскажет о святыне Якутии
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы