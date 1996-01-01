Суворовцев наберут по послевоенным правилам

Ежегодно в апреле традиционно стартует кампания по набору мальчиков в Суворовские и Нахимовские военно-морские училища. С 2008 г. в процесс отбора кандидатов, порядок зачисления и предоставления льготного права внесены существенные изменения.

В этом году суворовцами и нахимовцами могут стать мальчики, окончившие 4,5,6-й классы, начиная с 2010 г. - 4,5-й, а с 2011 и далее - 4-й класс общеобразовательного учреждения. Подобная система набора существовала в послевоенные годы, когда военные сироты, сыны полков, дети офицеров и т.д. находились на попечении государства 7 лет.